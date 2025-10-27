Головна Гроші Особисті фінанси
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати

Мінімалка без підвищення: скільки реально отримують працівники
Мінімалка без підвищення: скільки реально отримують працівники
Уряд не змінюватиме розмір мінімальної зарплати до кінця 2025 року

У листопаді 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні залишиться без змін – 8 000 гривень на місяць або 48 гривень за годину. Після сплати податків працівники фактично отримують близько 6 160 гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Таким чином, у листопаді 2025 року мінімальна зарплата становитиме 8 000 гривень на місяць або 48 гривень за годину роботи.

Водночас Кабінет Міністрів вже представив проєкт держбюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень. Проте документ ще не ухвалений Верховною Радою.

Згідно з чинним законодавством, із мінімальної зарплати утримується 400 гривень військового збору та 1 440 гривень податку на доходи фізичних осіб. Після цих відрахувань українці фактично отримують близько 6 160 гривень «чистими».

Нагадаємо, що раніше повідомлялось в яких областях України найвища зарплата. Так, високий дохід мають на Донеччині – 28 431 грн, а найменше отримують в Запорізькій області – 20 555 грн.

Раніше ми публікували дані центру зайнятості про сфери, в яких найлегше знайти роботу. Це продавці, консультанти, менеджери з продажу. Також популярними залишаються вакансії для робітників: які відновлюють, будують чи виготовляють.

Середня зарплата в Україні у 2025 році досягла 23 тисяч гривень, що на 2 тисячі більше порівняно з минулим роком. Проте рівень заробітків сильно відрізняється залежно від галузі та професії. Найвищі доходи отримують фахівці у сферах інформаційних технологій, автотранспортного бізнесу, а також військові та працівники силових структур.

