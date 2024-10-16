Комітет Ради підтримав створення Міністерства демографії та діаспори

Княжицький: «Міністерства демографії та діаспори повинно мати широке коло повноважень»

Члени комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно проголосували за законопроєкт № 11424 про створення Міністерства демографії та діаспори. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький, який висунув відповідний законопроєкт.

За його словами, він полягає у створенні єдиного міністерства, яке повністю охоплює питання демографічної політики. Відомство повинно мати широке коло повноважень, необхідних, зокрема, для розробки стратегічних документів державної демографічної політики та для можливості впливати на зміст рішень інших органів виконавчої влади, якщо вони суперечать демографічній політиці держави.

«Розв'язання демографічної проблеми має розглядатися як одне з ключових завдань держави і суспільства. На рівні з нашою перемогою у війні, досягненням справедливого і стабільного миру, членством в ЄС і НАТО та відбудовою країни», – наголосмв Княжицький.

Документом також передбачений механізм фінансової підтримки проєктів реальних людей. Для цього пропонують створити Фонд відновлення демографічного потенціалу, який займатиметься видачею грантів.

Нагадаємо, найбільшою загрозою для України після закінчення війни є занадто низька народжуваність.Адже для того, щоб не відбувалося природного скорочення населення, 100 жінок повинні народжувати 210-220 дітей. Показник високий, навіть у Європі його не вдається досягнути. Про це у інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун. За словами науковця, загальмувати скорочення чисельності населення також можна збільшенням тривалості життя. А це вже проблема, як конкретної людини, яка має дотримуватися самозбережувальної поведінки, так і активних дій з боку системи охорони здоров’я, щоб надавати людям ефективну допомогу.