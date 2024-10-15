З 2018 року проходив службу за контрактом. Згадаймо бойового медика Сергія Марова

Сергій Маров загинув за нашу Батьківщину під час бойових дій на Донеччині

Військовослужбовець проходив службу на посаді бойового медика

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Марова.

Захищаючи Україну від російських окупантів, на Донеччині загинув бойовий медик Сергій Маров. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Сергій Маров народився у 1993 році в селі Новокиївка, Каланчацької селищної громади, Скадовського району Херсонської області. Навчався у місцевій школі, потім вступив до Олешківського технічного ліцею, після закінчення якого отримав спеціальність «слюсар з ремонту автомобілів четвертого розряду».

Здобувши освіту, працював на маслозаводі ТОВ «Ружицька» різноробом, потім – у аграрній фірмі «Новокиївка».

Сергій Маров проходив військову службу на посаді бойового медика взводу оперативного призначення роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України фото: Анатолій Бондаренко, Facebook

У 2016 році був призваний до Національної гвардії України. З 2018 року проходив службу за контрактом.

Захисник проходив військову службу на посаді бойового медика взводу оперативного призначення роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України.

Сергій Маров загинув за нашу Батьківщину під час бойових дій на Донеччині. Воїну був 31 рік.

Поховали захисника України 3 жовтня 2024 року. Без чоловічого плеча залишилася дружина Марина та пасинок Артем, якого Сергій Маров дуже любив, як рідного сина, та не встиг всиновити.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.