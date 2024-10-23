Жительку Тернопільщини ошукали на 177 тис. гривень: історія шахрайства

Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та закликають жителів області не довіряти незнайомцям

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

На Тернопільщині шахраї виманили у 28-річної дівчини 177 тис. грн, пропонуючи прибуткову дистанційну роботу. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як з'ясували працівники поліції, жінка побачила оголошення, яке обіцяло заробити легкі гроші через популярну соціальну мережу. Потрібно було переглядати відео і ставити вподобайки. «Фахівець» з просування контенту переконав заявницю, що для збільшення доходу необхідно зробити декілька грошових переказів.

«Відзначаючи перспективу швидкого прибутку, потерпіла нічого не запідозрила і, керуючись довірою, почала перераховувати кошти. Таким чином вона здійснила близько 10 переказів на різні карткові рахунки, загальна сума яких склала понад 177 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

«Будьте обережні з обіцянками легкого заробітку. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Не існує такої роботи, де переглядають відео, ставлять вподобайки й отримують за це гроші. Також варто бути обережним до роботи із викупом товару на певних сайтах. За такими пропозиціями теж стоять шахраї. Обов’язково застережіть своїх близьких, рідних від таких афер», – застерігають поліцейські.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

До слова, кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фіктивно розміщував українських біженців та отримував гроші від держави. Загалом він заробив майже 2 мільйони крон.