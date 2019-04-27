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    Економіка та фінанси

    Трамп домовився із Саудівською Аравією про збільшення експорту нафти

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    <p>Саудівська Аравія раніше висловила готовність компенсувати дефіцит нафти на фоні припинення експорту із Ірану</p> - Трамп домовився із Саудівською Аравією про збільшення експорту нафти

    Саудівська Аравія раніше висловила готовність компенсувати дефіцит нафти на фоні припинення експорту із Ірану

    Трамп розмовляв з Саудівською Аравією та іншими країнами про збільшення потоків нафти

    Президент США Дональд Трамп заявив, що зміг досягти домовленостей з Саудівською Аравією та іншими країнами з питання збільшення експорту нафти.

    «Розмовляв з Саудівською Аравією та іншими країнами про збільшення потоків нафти. Всі згодні», - написав він у Twitter.

    Президент США не уточнив, про які «інші» країни йде мова.

    Раніше повідомлялося, що США хочуть повного припинення експорту нафти із Ірану. 

    Саудівська Аравія готова компенсувати дефіцит нафти на фоні припинення експорту із Ірану.

    Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Йдеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччину.

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