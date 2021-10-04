Транспорт може зупинитися: в Україні рекордно подорожчав автогаз

Із початку року ціни зросли більш ніж на 140%

З 1 жовтня поточного року метан (CNG) – газ, який здебільшого використовують маршрутки, комунальний та вантажний транспорт здорожчав на 50%.

Так, найбільша мережа АГНКС «Укравтогаз» у порівнянні з вереснем підвищила ціни на метан на 47% – до рекордних 37,68 грн за куб. Якщо порівнювати з початком року, то ціни зросли більш ніж на 140%. Про це пише fbc.ua.

«Серйозність ситуації ще ніхто не усвідомив. Транспорт просто зупиниться або потрібно буде підвищувати ціни на 15-80% залежно від рухомого складу», – зазначив очільник Всеукраїнського об’єднання пасажирських перевізників.

У компанії «Укравтогаз» зазначили, що ціни збільшились через рекордне зростання закупівельної вартості природного газу до рівня 29,88 грн за куб. За словами глави Всеукраїнського об’єднання пасажирських перевізників, внаслідок такого здороджання можуть зрости ціни на перевезення від 15 до 80%.

«При таких цінах транспорт на газу зупиняють, якщо є можливість, замінюють на дизельний пересувний склад. Але зростання цін на перевезення неминуче», – переконаний він.

Нагадаємо, раніше граничні ціни на бензин і дизпаливо зросли вдруге за місяць.