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Центр Разумкова визначив головні умови енергетичної стабільності України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Центр Разумкова визначив головні умови енергетичної стабільності України
На думку експерта, необхідні зміни допоможуть забезпечити достатньо потужностей для проходження осінньо-зимового періоду
колаж: glavcom.ua

Володимир Омельченко: Треба міняти прайс-кепи, правила ринку та систему покладання спеціальних обов'язків

Енергетичний сектор України потребує змін, зокрема щодо прайс-кепів, правил ринку та системи покладання спеціальних обов'язків (ПСО). Ці кроки є критичними для забезпечення енергетичної стабільності. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Громадського радіо. 

«Тут треба багато чого змінювати. І прайскепи треба підвищувати, і правила ринку змінювати, і систему постачальника спеціальних обов'язків треба змінюватиу», – заявив Омельченко.

За його словами, ці заходи є більш важливими, ніж прогнозування майбутніх сценаріїв в енергетичній галузі. Експерт підкреслив, що підвищення прайс-кепів впливає на стимулювання інвестицій.

«Оце набагато важливіше робити, ніж заявляти про прогнози», – наголосив Омельченко, закликаючи до створення сприятливих інвестиційних умов у енергетичному секторі.

На думку експерта, такі зміни допоможуть забезпечити достатньо потужностей для проходження осінньо-зимового періоду та зміцнити енергетичну безпеку України в довгостроковій перспективі.

Омельченко також зазначив, що ці заходи мають більше значення для енергетичної галузі, ніж навіть посилення корпоративного управління в таких компаніях, як Укренерго, Енергоатом та Центренерго.

Раніше Голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що існуючі прайс-кепи на електроенергію можуть створити проблеми з імпортом електроенергії з ЄС у періоди дефіциту.

Аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що прайс-кепи обмежують інвестиції у виробництво електроенергії.

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Теги: інвестиції електроенергія Енергоатом Центренерго Укренерго

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