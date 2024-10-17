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За добу енергетики ДТЕК повернули світло 11 тис. осель після обстрілів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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За добу енергетики ДТЕК повернули світло 11 тис. осель після обстрілів
Минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті
фото: ДТЕК

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів

16 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 11 тис. родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.   

Донеччина продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні обстріли, ракетні, дронові та авіаудари так само руйнують мирні населені пункти. Утому числі – енергообладнання.

Попри важку безпекову ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 6,4 тисяч родин прифронтового регіону. Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині.

Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. 16 жовтня енергетики змогли повернули світло у 4,5 тисяч домівок місцевих жителів. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Теги: ДТЕК ремонт обстріл Дніпропетровщина Донеччина електроенергія

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