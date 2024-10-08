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Різні прайс-кепи протягом доби зменшують можливості для імпорту електроенергії – Перша енергетична рада

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Різні прайс-кепи протягом доби зменшують можливості для імпорту електроенергії – Перша енергетична рада
фото: depositphotos.com

Перша енергетична рада наголошує, що збереження штучних цінових обмежень на ринку електроенергії не відповідає обов'язковим для України вимогам енергетичного законодавства ЄС

Через встановлення різних цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) протягом різних годин доби знижується можливість для імпорту електроенергії. Про це йдеться у повідомленні громадської організації «Перша енергетична рада» (ПЕР).

«Збереження різних рівнів граничних цін для різних годин доби не має економічного сенсу і знижує можливості для імпорту електроенергії, зокрема, у нічні години», – наголосили у ПЕР.

Перша енергетична рада наголошує, що збереження штучних цінових обмежень на ринку електроенергії не відповідає обов'язковим для України вимогам енергетичного законодавства ЄС, зокрема вимогам Регламенту ЄС 2019/943.

Окрім того, обґрунтування до рішення НКРЕКП містить посилання на поданий до Кабінету міністрів України проєкт постанови КМУ, якою має бути затверджений спецобов'язок з імпорту електроенергії (імпортне ПСО – ред.).

«На нашу думку, таке рішення є підтвердженням штучності граничних цін та дискримінації власних виробників, адже ринкові ціни імпорту будуть «годувати» виробників суміжних країн, але не власної генерації», – підкреслили у ПЕР.

Нещодавно народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить Україні імпортувати електроенергію у години дефіциту.

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Теги: НКРЕКП енергетика електроенергія Україна

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Економіка

Різні прайс-кепи протягом доби зменшують можливості для імпорту електроенергії – Перша енергетична рада
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