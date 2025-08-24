Боргову кризу на ринку електроенергії потрібно вирішувати на рівні держави – ексміністр

Без участі всіх органів влади борги на ринку електроенергії не подолати – Плачков

Накопичені борги на ринку електроенергії можна розв’язати лише шляхом консолідованої роботи уряду та всіх органів державної влади. Про це заявив Міністр енергетики (1999–2000, 2005–2006 рр.) та Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

«Я вже неодноразово, ми про це говорили. Рецепт є, ми це робили у свій час двічі. Ми фіксували на сьогоднішній день борги, потім виходили з чистого листа, а ці борги ми реструктуризували і створювали спеціальний підрозділ в енергоринку, який ці борги розрулював. Ці взаємні зобов'язання через бюджет і так далі. Бо, наприклад, підприємство, воно заборгувало за електроенергію, а бюджет заборгував, ну, є заборгованість підприємству, вже заборгував енергетикам. І ми ці ланцюги розплутували», – пояснив Плачков.

За його словами, попередній досвід доводить ефективність такого підходу.

«Ми, наприклад, перший раз боргів було на той час 15 млрд грн. Це, я не пам'ятаю курс, десь $1,5–2 млрд. І ми майже 80% цих боргів розплутали. Але потім зробили чергову реформу і знову вони почали накопичуватися», – розповів він.

Плачков підкреслив, що врегулювання боргової кризи потребує законодавчих рішень та політичної волі.

«Це потрібно відповідний закон розробляти і приймати, відповідний закон. Це потрібно створювати дуже потужну таку команду. Це потрібно робити на рівні держави. Ми повертаємось до першого віцепрем'єра. Бо саме Міністерство енергетики це не зробить. Тут треба залучати абсолютно всі органи державної влади. Бо там всі заборгували», – наголосив він.

Нагадаємо, накопичення боргів на ринку електроенергії залишається однією з головних проблем для стабільності сектору та інвестиційної привабливості галузі.