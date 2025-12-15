Головна Світ Економіка
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%
Інфляція оренди наблизиться до загального рівня у найближчому майбутньому
фото із відкритих джерел

Ціни на оренду та освіту зросли на 60%, але динаміка має наблизитися до загальної інфляції

Інфляція у сфері оренди нерухомості та освіти в Туреччині наразі становить близько 60% річних, що значно перевищує загальний показник інфляції в країні. Про це заявив голова Центрального банку Туреччини Фатіх Карахан, пише «Главком» із посиланням на Ekonomim.

За словами експерта, хоча влада досягла покращення показників у більшості товарних груп порівняно з травнем, коли інфляція досягла свого піка, сфера послуг залишається «гарячою».

«Інфляція у сфері послуг залишається високою. У сегментах оренди нерухомості та освіти вона тримається на рівні близько 60%, тоді як в інших видах послуг динаміка відповідає прогнозам регулятора. Попередні дані вказують на те, що в найближчому майбутньому інфляція у сфері оренди наблизиться до загальної інфляції», – цитує слова Карахана газета Ekonomim.

За офіційними даними Інституту статистики (TUIK), річна інфляція в Туреччині сповільнилася до 31,07% за підсумками листопада (порівняно з 32,87% місяцем раніше). Незалежна дослідницька група ENAG оцінила річний показник інфляції у листопаді значно вище – у 56,82%.

На тлі цих даних Центральний банк Туреччини на своєму останньому засіданні у грудні вирішив знизити ключову ставку на 0,15 процентного пункту: з 39,5% до 38%.

Нагадаємо, що Центральний банк перейшов до жорсткої кредитно-грошової політики у червні 2023 року, підвищивши облікову ставку з 8,5% до 15%. Надалі ставка послідовно зростала і досягла 50% у березні 2024 року, після чого почалося поступове зниження.

До слова, за заявою голови сільськогосподарської палати Різе Бюняміна Арслана, 60-70% ресторанів і кафе Туреччини використовують фарбований чай.

