У Державній службі зайнятості повідомили про скорочення реєстрації безробітних за останній тиждень



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За минулий тиждень кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 19,6 тис. до 506 тис. людей

На початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалися від 5 до 7 тис. осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тис

В Україні за минулий тиждень кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 19,6 тис. до 506 тис. людей. Про свідчать дані Державної служби зайнятості України.

Зазначається, що за останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася.

«Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалися від 5 до 7 тис. осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тис», - прокоментували у відомстві.

У Держслужбі поінформували, що рік тому на 26 травня кількість безробітних була майже на 67% або на 202 тис осіб менша.

«З початку карантину, тобто з 12 березня, зареєструвалися 236 тис. безробітних, що майже вдвічі більше порівняно з відповідним періодом 2019 року. При цьому розпочато виплату допомоги з безробіття з початку карантину 179,708 тис. громадян», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд збирається створити 2,5 тис. робочих місць у лісі.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.