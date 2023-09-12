Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

У «Дії» з'явилась нова військова облігація

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У «Дії» з'явилась нова військова облігація
У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн
фото ілюстративне

Облігацію «Євпаторія» від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія»

У застосунку «Дія» тепер можна придбати нову військову облігацію – «Євпаторія». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідні військові облігації від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія». Також у «Дії» є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».

«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок «Дія». Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн. 

До слова, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Теги: Крим облігація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск відмовився вмикати Starlink у Криму на запит України
Вимкнення Starlink у Криму. Сенат США відреагував
Сьогодні, 09:16
В окупованому Криму гострий дефіцит пального
В окупованому Криму гострий дефіцит пального
Сьогодні, 07:31
Партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму (фото, відео)
Партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму (фото, відео)
Вчора, 19:55

Економіка

У «Дії» з'явилась нова військова облігація
У «Дії» з'явилась нова військова облігація
ДБР передало Україні арештоване золото та платину на майже 6 млн грн
ДБР передало Україні арештоване золото та платину на майже 6 млн грн
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву
Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву
Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії
Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
65K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
11K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
8603
Німцям доведеться сильно затягнути паски: прогнози невтішні
7998
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
7825
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту