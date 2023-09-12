У «Дії» з'явилась нова військова облігація

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн

Облігацію «Євпаторія» від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія»

У застосунку «Дія» тепер можна придбати нову військову облігацію – «Євпаторія». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Зазначається, що 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідні військові облігації від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія». Також у «Дії» є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».

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«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок «Дія». Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.

До слова, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.