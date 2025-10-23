Coca-Cola обмежить випуск «американського» напою, про який просив Трамп
Coca-Cola обмежить випуск напою на американському цукрі через дефіцит сировини
Coca-Cola розпочала обмежений випуск напою на основі американського тростинного цукру, але зіткнулася з дефіцитом сировини та виробничих потужностей. Про це заявив фінансовий директор компанії Джон Мерфі, пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.
За словами Мерфі, виробництво тростинного цукру в США покриває лише близько 30% потреб країни – решта припадає на цукрові буряки та імпорт із Мексики та інших країн, згідно з даними Міністерства сільського господарства.
Coca-Cola традиційно підсолоджує свій флагманський продукт кукурудзяним сиропом з високим вмістом фруктози, оскільки він дешевший за тростинний цукор. Однак версія напою з Мексики на тростинному цукрі вже здобула популярність у американських споживачів.
Друга перешкода – нестача потужностей для розливу в скляні пляшки. Технологія виробництва у склі відрізняється від виробництв у банках, що потребує нарощування окремих ліній.
Компанія планує поетапний запуск – спочатку в кількох магазинах окремих ринків із розширенням масштабів до 2026 року.
Нагадаємо, у липні 2025 року стало відомо, що компанія Coca-Cola на вимогу президента США Дональда Трампа випустить газовану воду з тростинним цукром.
До слова, американська компанія PepsiCo Inc. представила колу з пребіотиками, позначивши першу за 20 років зміну категорії традиційних напоїв на основі коли.
