У Китаї почнуть видаляти з соцмереж контент, який «очорнює» економіку країни
Комерційні вебсайти повинні будуть видаляти пости з такою фінансовою інформацією
Сайти, що публікують шкідливу для економіки КНР інформацію, будуть переслідуватися
Влада Китаю почне видаляти з соціальних мереж контент, який «очорнює» економіку країни. Про це повідомляється на сайті адміністрації кіберпростору Китаю.
Так влада планує боротися в соцмережах з комерційними платформами і акаунтами, які публікують фінансову інформацію, «шкідливу для економіки КНР».
Комерційні вебсайти та платформи повинні будуть видаляти пости з такою фінансовою інформацією. Сайти, що публікують повідомлення або коментарі іноземних ЗМІ, які помилково інтерпретують «внутрішні фінансові справи Китаю», будуть переслідуватися.
Як повідомлялося, експерти з інформаційної безпеки перерахували ознаки, що дозволяють визначити, що мобільний телефон був зламаний. На наявність шкідливого програмного забезпечення на пристрої можуть вказувати відразу кілька сигналів.
Нагадаємо, Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.