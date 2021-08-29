У Китаї почнуть видаляти з соцмереж контент, який «очорнює» економіку країни

Сайти, що публікують шкідливу для економіки КНР інформацію, будуть переслідуватися

Влада Китаю почне видаляти з соціальних мереж контент, який «очорнює» економіку країни. Про це повідомляється на сайті адміністрації кіберпростору Китаю.

Так влада планує боротися в соцмережах з комерційними платформами і акаунтами, які публікують фінансову інформацію, «шкідливу для економіки КНР».

Комерційні вебсайти та платформи повинні будуть видаляти пости з такою фінансовою інформацією. Сайти, що публікують повідомлення або коментарі іноземних ЗМІ, які помилково інтерпретують «внутрішні фінансові справи Китаю», будуть переслідуватися.

26 серпня експерти Bloomberg повідомили, що китайські репресії проти різних індустрій – від чорної металургії до освіти та нерухомості – підірвали фінансові ринки й обмежили перспективу зростання другої найбільшої економіки світу. Пекін дав зрозуміти, що буде і далі вводити нові обмеження для бізнесу.

Як повідомлялося, експерти з інформаційної безпеки перерахували ознаки, що дозволяють визначити, що мобільний телефон був зламаний. На наявність шкідливого програмного забезпечення на пристрої можуть вказувати відразу кілька сигналів.

Нагадаємо, Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

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