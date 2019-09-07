У Мінекономрозвитку розповіли, куди крім ЄС Україна постачає продукти за квотами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передбачені тарифні квоти на варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти

Україна експортує в рамках тарифних квот харчову продукцію до Республіки Північна Македонія, до Норвегії та Канади.

Про це повідомили у відповідь на запит УНН в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

«Україна експортує в рамках тарифних квот харчову продукцію до Республіки Північна Македонія відповідно до Угоди про вільну торгівлю з цією країною, яка ратифікована Законом України від 05.07.2001 № 2599-III, до Норвегії відповідно до УВТ з державами ЄАВТ, яка ратифікована Законом України від 07.12.2011 № 4091-VI, до Канади відповідно до УВТ з цією країною, яка ратифікована Законом України від 14.03.2017 № 1917-VIII», – повідомили в міністерстві.

Додамо, що угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, підписана 11 липня 2016 р., передбачає негайне скасування ввізних мит на сільськогосподарські товари, за виключенням 108 тарифних ліній, доступ по яких відкриється у рамках квот. Для вказаних 108 тарифних ліній сільськогосподарських товарів вітчизняні експортери мають можливість постачати товари за нульовою ставкою ввізного мита в рамках глобальних квот Канади.

Щодо Північної Македонії, починаючи від дати вступу в дію УВТ, мито на імпорт, що застосовується у Македонії стосовно продукції, яка надходить з України, скасовується або зменшується в межах квот. Так, відповідно до Угоди, квотним пільгам підлягатиме імпорт в Македонську Республіку з України такої продукції, як, зокрема, м’ясо великої рогатої худоби, молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ячмінь, кукурудза, олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна, буряковий цукор, кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао, шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао.

Крім того, передбачені тарифні квоти на варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг; оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти.

Що стосується Норвегії: вказаним міністерством законом України Верховна рада постановляє, зокрема, ратифікувати Угоду про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, яка в свою чергу передбачає «уведення тарифної квоти для преференційної торгівлі, яка ґрунтується на історичних обсягах торгівлі за п’ять попередніх років, за винятком значно збільшених обсягів імпорту, які спричинили введення захисного заходу».

У додатку до угоди серед поступок Норвегії зазначається, що на тверду пшеницю для приготування макаронних виробів мито відсутнє в межах квоти двосторонньої тарифної ставки, що становит 10 тис. тон.

Нагадаємо, що українські експортери активно використовують можливості безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього року вже повністю вичерпано 9 квот.