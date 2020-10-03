У вересні поточного року Lamborghini продала рекордну кількість автомобілів
Навесні цього року компанія Lamborghini була змушена на два місяці закрити всі свої підприємства
Італійська компанія Lamborghini у вересні 2020 року продала у всьому світі 738 автомобілів, це новий рекорд для компанії.
Про це повідомляє Autonews.
У третьому кварталі 2020 року в усьому світі продали 2 083 автомобілі Lamborghini.
Видання пише, що навесні поточного року компанія Lamborghini була змушена через пандемію коронавірусу на два місяці закрити всі свої підприємства.
Після відновлення виробництва італійці зуміли реорганізувати процес і випустити відразу три нові моделі. Йдеться про Huracan RWD Spyder, гіперкар Sian Roadster і трековий спорткар Essenza SCV12.
Крім того, у 2020 році компанія урочисто відзначила випуск ювілейних примірників моделей Aventador і Urus.
Як повідомлялося, поліцейські Київщини перекрили канал викрадення автомобілів, які надалі переправлялись для розукомлектації на Житомирщину. Під час обшуків вилучено велику кількість автомобілів різних марок у розібраному стані.
Нгадаємо, в найближчі два роки у виробничі плани Tesla входить випуск пікапа Cybertruck, тягача Semi і спорткара Roadster. Це будуть абсолютно нові моделі, а не адаптація попередніх.