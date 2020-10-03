У вересні поточного року Lamborghini продала рекордну кількість автомобілів



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В 2020 році компанія урочисто відзначила випуск ювілейного примірника моделі Urus

Навесні цього року компанія Lamborghini була змушена на два місяці закрити всі свої підприємства

Італійська компанія Lamborghini у вересні 2020 року продала у всьому світі 738 автомобілів, це новий рекорд для компанії.

Про це повідомляє Autonews.

У третьому кварталі 2020 року в усьому світі продали 2 083 автомобілі Lamborghini.

Видання пише, що навесні поточного року компанія Lamborghini була змушена через пандемію коронавірусу на два місяці закрити всі свої підприємства.

Після відновлення виробництва італійці зуміли реорганізувати процес і випустити відразу три нові моделі. Йдеться про Huracan RWD Spyder, гіперкар Sian Roadster і трековий спорткар Essenza SCV12.

Крім того, у 2020 році компанія урочисто відзначила випуск ювілейних примірників моделей Aventador і Urus.

Як повідомлялося, поліцейські Київщини перекрили канал викрадення автомобілів, які надалі переправлялись для розукомлектації на Житомирщину. Під час обшуків вилучено велику кількість автомобілів різних марок у розібраному стані.

Нгадаємо, в найближчі два роки у виробничі плани Tesla входить випуск пікапа Cybertruck, тягача Semi і спорткара Roadster. Це будуть абсолютно нові моделі, а не адаптація попередніх.

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