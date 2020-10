Tesla планує виготовити два нові електромобілі, – Маск

Це будуть абсолютно нові моделі, а не адаптація попередніх

В найближчі два роки у виробничі плани Tesla входили випуск пікапа Cybertruck, тягача Semi і спорткара Roadster. Про те, над чим далі буде працювати компанія, розповів її засновник Ілон Маск. Він повідомив в Твіттері, що у Tesla є плани з розробки і випуску відразу двох нових автомобілів на фабриках в Китаї і Німеччині. І це будуть абсолютно нові моделі, а не урізані версії Model 3, повідомляє Electrek.

Під час виступу на нещодавньому «Дні батарей» Маск заговорив про використання потужностей фабрик Tesla в Шанхаї та Берліні для розробки і виробництва нових автомобілів, про залучення місцевих інженерних і дизайнерських талантів, а потім згадав про плани Tesla на розробку двох нових моделей, які з’являться на цих ринках. На додачу до всього він анонсував виробництво бюджетного електрокара за ціною $25 000.

