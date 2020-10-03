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    У світі

    Tesla планує виготовити два нові електромобілі, – Маск

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    Точні терміни появи нових моделей Tesla поки що не відомі - Tesla планує виготовити два нові електромобілі, – Маск
    Точні терміни появи нових моделей Tesla поки що не відомі

    Це будуть абсолютно нові моделі, а не адаптація попередніх

    В найближчі два роки у виробничі плани Tesla входили випуск пікапа Cybertruck, тягача Semi і спорткара Roadster. Про те, над чим далі буде працювати компанія, розповів її засновник Ілон Маск. Він повідомив в Твіттері, що у Tesla є плани з розробки і випуску відразу двох нових автомобілів на фабриках в Китаї і Німеччині. І це будуть абсолютно нові моделі, а не урізані версії Model 3, повідомляє Electrek.

    Під час виступу на нещодавньому «Дні батарей» Маск заговорив про використання потужностей фабрик Tesla в Шанхаї та Берліні для розробки і виробництва нових автомобілів, про залучення місцевих інженерних і дизайнерських талантів, а потім згадав про плани Tesla на розробку двох нових моделей, які з’являться на цих ринках. На додачу до всього він анонсував виробництво бюджетного електрокара за ціною $25 000.

    28 вересня в серії повідомлень у Твіттері Маск підтвердив, що електромобіль за $25 000 буде не дешевшою версією Model 3, а самостійним автомобілем, і що у компанії дійсно є плани з випуску двох нових моделей, однієї – на фабриці в Шанхаї, другої – в Берліні, пише видання.

    Крім того, Tesla планує побудувати в Берліні центр розробок. Раніше Маск вже згадував, що компанія збирається налагодити в Німеччині випуск електричних хетчбеків невеликого розміру.

    Про точні терміни появи нових моделей Tesla в Берліні і Шанхаї поки що не відомо, але електромобіль за $25 000 Маск обіцяв показати протягом трьох років.

    Електромобілі Tesla Ілон Маск
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