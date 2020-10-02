В Італії за добу виявили 2,5 тис. нових хворих на коронавірус



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В Італії другий день поспіль фіксують рекордно високу кількість хворих на Covid-19

Загалом в Італії Covid-19 підхопили 320 тисяч людей

В Італії другий день поспіль фіксують рекордно високу кількість хворих на Covid-19. Протягом останньої доби зареєстровано 2 499 нових випадків.

Про це повідомляє агенція Ansa.

Також протягом останньої доби в Італії зафіксовано 23 летальні випадки унаслідок епідемії.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Італії від початку пандемії становить 319 908, померла в країні вже 35 941 особа.

Напередодні в Італії була зафіксованоа найбільша за п’ять місяців добова кількість випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 2 жовтня в італійському Римі ввели обов'язковий масковий режим через збільшення кількості заражень коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 217661

Хворіють 116809

Одужали 96591

Померли 4261

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До слова, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.