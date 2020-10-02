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    У світі

    В Італії за добу виявили 2,5 тис. нових хворих на коронавірус

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    <span>В Італії другий день поспіль фіксують рекордно високу кількість хворих на Covid-19</span> - В Італії за добу виявили 2,5 тис. нових хворих на коронавірус
    В Італії другий день поспіль фіксують рекордно високу кількість хворих на Covid-19

    Загалом в Італії Covid-19 підхопили 320 тисяч людей

    В Італії другий день поспіль фіксують рекордно високу кількість хворих на Covid-19. Протягом останньої доби зареєстровано 2 499 нових випадків.

    Про це повідомляє агенція Ansa.

    Також протягом останньої доби в Італії зафіксовано 23 летальні випадки унаслідок епідемії.

    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Італії від початку пандемії становить 319 908, померла в країні вже 35 941 особа.

    Напередодні в  Італії була зафіксованоа найбільша за п’ять місяців добова кількість випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 2 жовтня в італійському Римі ввели обов'язковий масковий режим через збільшення кількості заражень коронавірусом. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      217661
    • Хворіють
      116809
    • Одужали
      96591
    • Померли
      4261

    До слова, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.

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