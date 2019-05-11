У Закарпатті хочуть побудувати новий аеропорт - Омелян



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Для нормальної роботи аеропорту має бути проведено велику роботу на рівні області, - Омелян

Будівництво нового аеропорту коштуватиме бюджету 2-3 млрд грн - міністр

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає відкриття аеропорту «Ужгород» лише тимчасовим вирішенням проблеми авіасполучення з Закарпаттям. Про це міністр сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Для нас ключовим буде будівництво нового аеропорту - або в Мукачевому (найімовірніше), або в іншому місті. Але для цього потрібні гроші», - сказав він, додавши, що будівництво нового аеропорту в Закарпатті обійдеться бюджету в 2-3 млрд гривень.

«Ми завжди наголошуємо, що Закарпаття не може бути територією, відрізаною від України. Воно повинно мати повноцінне дорожнє, залізничне та авіаційне сполучення. Як держава, ми досягли цього і відкрили аеропорт («Ужгород» – ред.). Наразі питання в тому, щоб він працював якісно», - заявив Омелян.

За його словами, для нормальної роботи аеропорту має бути проведено велику роботу на рівні області.

«Вони мають зацікавити авіакомпанії, запропонувати пасажиру продукт, щоб літаки не були порожніми, і тоді вже планувати зручні рейси», - вважає міністр інфраструктури.



Як заявив Омелян, міністерство не може «бути нянькою для всіх аеропортів». Наразі справа за переговорною позицією з боку керівництва аеропорту та керівництва області.

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