Україна безуспішно намагається скопіювати досвід Польщі в податковій реформі

«Тиск на малий, середній і великий бізнес в Україні має системний та широкий характер»

Польща планує збільшити податкові надходження, підвищивши податки, зокрема, для фермерів і фрілансерів, а також створити унікальний цифровий податкову систему. Про це заявив Прем'єр-міністр Польщі Моравецький. В той самий час, Україна та кілька європейських країн намагаються скопіювати цей досвід, хоча й безуспішно, оскільки у них немає для цього відповідних передумов.

Про це пише європейське видання European Business Review в матеріалі «Чи є податкова політика Польщі прикладом для країн, які придивляються до ЄС?».

Як повідомляється, у квітні 2021 року промислове виробництво в Польщі зросло на 44,5% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Це дає надію на більш швидке відновлення після пандемії коронавірусу. Одночасно, згідно з даними Центрального управління статистики Польщі, промислове виробництво в країні у квітні було на 9,2% менше, ніж в березні. Однак, в агентстві Eurostat, яке використовує іншу методологію, кажуть, що воно виросло на 16,3% в березні (один з найвищих показників зростання серед 27 країн ЄС). Ці цифри дають передумови для зростання податкового навантаження, говориться в матеріалі.

Разом з тим податкова реформа, ініційована прем'єр-міністром Матеушем Моравецький, дуже цікава для інших європейських країн і тих, хто планує подати заявку на членство в ЄС у майбутньому.

Серед перешкод, які не дозволяють просто «скопіпастити» стратегію, попередні невдачі України, такі як постійні зміни прем'єр-міністрів і масовий відтік працездатного населення за кордон через системи вимагання з боку правоохоронних органів, а також з-за тиску на малий, середній і великий бізнес. Це тиск має системний та широкий характер. На жаль, воно не зменшилася з часів президентства Віктора Януковича, який заохочував це тиск. При президентах Петра Порошенка і Володимира Зеленського нічого не змінилося.

У такій ситуації нова податкова реформа, яку уряд України збирається втілити, здається незбалансованої та може привести до кількох проблем в ряді регіонів країни, говориться в матеріалі.

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