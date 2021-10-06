Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють іноземні інвестори. Чим це небезпечно

Ринок землі в Україні повноцінно запрацює через декілька років

Понад 3,3 млн гектарів землі сільськогосподарського призначення в нашій країні підконтрольні міжнародним інвесторам

Україна посідає друге місце серед країн світу за загальною площею земель, яку контролюють іноземні інвестори. Такими є результати аналітичного звіту «Підбиття підсумків глобальної «земельної лихоманки» – незначні вигоди, суттєві ризики для людей та довкілля», опублікованого міжнародною ініціативою Land Matrix.

Понад 3,3 млн гектарів землі сільськогосподарського призначення в нашій країні підконтрольні міжнародним інвесторам. За цим показником Україну випередила лише Індонезія, де під їх контролем зосереджено понад 3,6 млн гектарів. Також до п’ятірки лідерів рейтингу увійшли Росія, Бразилія та Папуа-Нова Гвінея.

Така кількість сільськогосподарської землі, що контролюють «великі гравці» світового аграрного ринку, становить суттєві загрози для екологічної безпеки країни, а також може призвести до значної економічної шкоди.

«Зазвичай вони ведуть інтенсивне сільське господарство, яке має негативні наслідки для довкілля. Йдеться про забруднення води, ґрунтів та зменшення біорізноманіття. Концентрація земель може призвести до масштабної деградації ґрунтів, якщо не почати змінювати підходи та сільськогосподарської практики вже зараз та посилювати екоконтроль за агровиробниками», – вважає керівник відділу екологізації промисловості ГО Екодія Михайло Амосов.

Зазначимо, що це вже третій звіт ініціативи Land Matrix, у якому здійснено критичну оцінку накопичення земель у країнах, що розвиваються, а також соціально-економічні та екологічні наслідки такого накопичення.

Раніше лідерка партії «Батьківщина», нардепка Юлія Тимошенко заявила, що наразі великі корпорації проводять аферу із сільськогосподарською землею.

Нагадаємо, понад 40% всіх сільгоспземель України можуть втратити родючість.

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