Ціна електроенергії у Німеччині: громадяни отримали погану звістку

Родина із чотирьох осіб платитиме за електроенергію на 120 євро більше

Чекати ціни на енергоносії, як до енергокризи, не варто. У Німеччині вартість електроенергії наступного року може ще більше подорожчати. Про це Rheinische Post розповів глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

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Федеральне мережеве агентство очікує, що ціни на електроенергію залишаться високими, пише німецьке видання. Воно зауважує: наступного року вартість може навіть зрости через те, що субсидії більше не будуть доступні.

«Рівень цін вищий, ніж до енергокризи. Це не зміниться найближчим часом», – сказав Rheinische Post Клаус Мюллер. Глава німецького регулятора вважає, що ера дешевої енергії закінчилася, «принаймні, доки ми все ще споживаємо велику кількість енергії, що виробляється традиційним способом». Клаус Мюллер розповів, ціна електроенергії зросте не лише через припинення субсидування. Наступного року значно подорожчають мережеві збори, які провайдери швидше за все перекладуть на споживачів.

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Очільник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер Picture alliance

«Рано чи пізно витрати сягнуть усіх споживачів, незалежно від цього, коли буде впроваджено зміни», – сказав голова Федерального мережевого агентства. Він підрахував, що, скасувавши субсидію у розмірі 5,5 млрд євро, середньостатистичне домогосподарство із чотирьох осіб платитиме на 120 євро більше мережної плати на рік.

«Мережева плата становить значну частину ціни на електроенергію. Згідно з розрахунками Німецької асоціації енергетичної та водної промисловості за липень 2023 року, мережна плата за електроенергію становить у середньому близько 21% від рахунку за електроенергію», – пояснює німецьке видання.

Багато муніципальних комунальних служб вже оголосили минулого тижня, наскільки сильним буде це підвищення, продовжує Rheinische Post. За даними порівняльного порталу Check24, споживачі можуть очікувати зростання цін на 32%. За даними порталу, близько половини комунальних підприємств уже перерахували мережу за 2024 рік.

Також за розрахунками Check24, зросте наступного року і ціна на газ для кінцевих споживачів у Німеччині. Причина: з 2024 року збільшать збір за вуглекислий газ. «Крім того, з 1 березня скасують зниження ПДВ на газ та централізоване теплопостачання. Обидва оподатковуватимуться за ставкою 19% замість 7%», – додає Rheinische Post.

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Нагадаємо, у третьому кварталі 2023 року ціни на житлову нерухомість у Німеччині продовжили стійке зниження, впавши на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це різке падіння цін відбувається вже четвертий квартал поспіль, а цей показник є найістотнішим з того часу, як статистичне управління почало вести облік у 2000 році.

Як повідомляє Статистичне управління, даний тренд свідчить про серйозну кризу в секторі нерухомості Німеччини, найсерйознішу за останні десятиліття. Костянтин Холодилін з Німецького інституту економічних досліджень (DIW) зазначає, що до 2022 року в країні існував спекулятивний ціновий міхур, один із найбільших за останні 50 років, який тепер лопнув, тим самим знаменуючи кінець періоду стрімкого зростання цін.

Раніше процвітаючий сектор нерухомості в Німеччині та інших європейських країнах, що забезпечувався низькими відсотковими ставками та високим попитом, зіткнувся з різким підвищенням ставок та витрат. Це призвело до фінансових труднощів для забудовників, які виявилися неплатоспроможними в умовах скорочення банківського фінансування та заморожування угод.