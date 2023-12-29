Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Ціна електроенергії у Німеччині: громадяни отримали погану звістку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ціна електроенергії у Німеччині: громадяни отримали погану звістку
Електроенергія у Німеччині зросте в ціні
фото із відкритих джерел

Родина із чотирьох осіб платитиме за електроенергію на 120 євро більше 

Чекати ціни на енергоносії, як до енергокризи, не варто. У Німеччині вартість електроенергії наступного року може ще більше подорожчати. Про це Rheinische Post розповів глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

Федеральне мережеве агентство очікує, що ціни на електроенергію залишаться високими, пише німецьке видання. Воно зауважує: наступного року вартість може навіть зрости через те, що субсидії більше не будуть доступні.

«Рівень цін вищий, ніж до енергокризи. Це не зміниться найближчим часом», – сказав Rheinische Post Клаус Мюллер. Глава німецького регулятора вважає, що ера дешевої енергії закінчилася, «принаймні, доки ми все ще споживаємо велику кількість енергії, що виробляється традиційним способом». Клаус Мюллер розповів, ціна електроенергії зросте не лише через припинення субсидування. Наступного року значно подорожчають мережеві збори, які провайдери швидше за все перекладуть на споживачів.

Очільник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер
Очільник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер
Picture alliance

«Рано чи пізно витрати сягнуть усіх споживачів, незалежно від цього, коли буде впроваджено зміни», – сказав голова Федерального мережевого агентства. Він підрахував, що, скасувавши субсидію у розмірі 5,5 млрд євро, середньостатистичне домогосподарство із чотирьох осіб платитиме на 120 євро більше мережної плати на рік.

«Мережева плата становить значну частину ціни на електроенергію. Згідно з розрахунками Німецької асоціації енергетичної та водної промисловості за липень 2023 року, мережна плата за електроенергію становить у середньому близько 21% від рахунку за електроенергію»,  – пояснює німецьке видання.

Багато муніципальних комунальних служб вже оголосили минулого тижня, наскільки сильним буде це підвищення, продовжує Rheinische Post. За даними порівняльного порталу Check24, споживачі можуть очікувати зростання цін на 32%. За даними порталу, близько половини комунальних підприємств уже перерахували мережу за 2024 рік.

Також за розрахунками Check24, зросте наступного року і ціна на газ для кінцевих споживачів у Німеччині. Причина: з 2024 року збільшать збір за вуглекислий газ. «Крім того, з 1 березня скасують зниження ПДВ на газ та централізоване теплопостачання. Обидва оподатковуватимуться за ставкою 19% замість 7%», – додає Rheinische Post.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2023 року ціни на житлову нерухомість у Німеччині продовжили стійке зниження, впавши на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це різке падіння цін відбувається вже четвертий квартал поспіль, а цей показник є найістотнішим з того часу, як статистичне управління почало вести облік у 2000 році. 

Як повідомляє Статистичне управління, даний тренд свідчить про серйозну кризу в секторі нерухомості Німеччини, найсерйознішу за останні десятиліття. Костянтин Холодилін з Німецького інституту економічних досліджень (DIW) зазначає, що до 2022 року в країні існував спекулятивний ціновий міхур, один із найбільших за останні 50 років, який тепер лопнув, тим самим знаменуючи кінець періоду стрімкого зростання цін.

Раніше процвітаючий сектор нерухомості в Німеччині та інших європейських країнах, що забезпечувався низькими відсотковими ставками та високим попитом, зіткнувся з різким підвищенням ставок та витрат. Це призвело до фінансових труднощів для забудовників, які виявилися неплатоспроможними в умовах скорочення банківського фінансування та заморожування угод.

Читайте також: Працевлаштування у Німеччині: які зміни чекають на українців у 2024 році
Теги: домогосподарство Німеччина електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній мер Харкова помер 16 грудня 2020 року внаслідок відключення його від системи життєзабезпечення
Адвокат Кернеса: колишній мер Харкова лікувався у німецькій клініці під вигаданим ім’ям
30 листопада, 13:47
Скаржаться на холод у помешканнях як українці, так і біженці з України, які проживають у найбагатших країнах Європи
Опалення житла в Україні та Євросоюзі: хто більше мерзне? енергонезалежність
14 грудня, 10:20
Майже 500 населених пунктів без світла: чого очікувати українцям
Майже 500 населених пунктів без світла: чого очікувати українцям
8 грудня, 11:55
Українці, які тимчасово переїхали до Німеччини, часто мають академічний рівень освіти
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
13 грудня, 16:02
Німеччина збільшить військову допомогу Україні
Німеччина збільшить військову допомогу Україні
11 грудня, 13:11
ЗРК Patriot
Шольц розповів, коли Україна отримає ще один Patriot від Німеччини
13 грудня, 18:26
Українці мають проблеми із пошуком роботи у Німеччині
Робота для біженців у Німеччині. Статистика не обнадіює
14 грудня, 13:29
За тиждень енергетики відновили електропостачання 304 населених пунктів, знеструмлених через аномальну негоду
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині
19 грудня, 19:07
Федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро
Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї через війну в Україні
27 грудня, 15:58

Новини

Ціна електроенергії у Німеччині: громадяни отримали погану звістку
Ціна електроенергії у Німеччині: громадяни отримали погану звістку
Як виросте виробництво водню до 2030 року. Дослідники зробили сумний прогноз
Як виросте виробництво водню до 2030 року. Дослідники зробили сумний прогноз
Країна ЄС запустила першу на своїй території наземну сонячну електростанцію
Країна ЄС запустила першу на своїй території наземну сонячну електростанцію
Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії
Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії
В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергетичну інфраструктуру України
В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергетичну інфраструктуру України
ДТЕК Ахметова за підтримки Єврокомісії та урядів України і Данії реалізує найбільший приватний інвестпроєкт в енергетиці України
ДТЕК Ахметова за підтримки Єврокомісії та урядів України і Данії реалізує найбільший приватний інвестпроєкт в енергетиці України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
44K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
29K
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
22K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
21K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
19K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua