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    Економіка та фінанси

    SkyUp повідомила, коли відновить внутрішні рейси Україною

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    Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу - SkyUp повідомила, коли відновить внутрішні рейси Україною
    Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу

    Авіакомпанія почне виконувати внутрішні рейси з 26 червня

    Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня відновить виконання внутрішніх рейсів Україною. Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

    Зазначається, що першими, зокрема, запускаються рейси з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя.

    «У липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з нинішнім розкладом, 26 червня заплановані рейси з Києва до Львова й Одеси, 29 червня - з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також із Львова й Одеси до Києва, 30 червня - з Києва до Львова.

    Крім того, стартує продаж на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:

    • Київ-Львів (щодня, окрім неділі), Львів-Київ (щодня, окрім суботи),
    • Київ-Одеса-Київ (щодня, 11 разів на тиждень),
    • Київ-Харків-Київ (щодня, окрім неділі),
    • Київ-Запоріжжя (щодня, окрім суботи), Запоріжжя-Київ (щодня, окрім неділі),
    • Харків-Львів-Харків (вівторок, п'ятниця, неділя),
    • Харків-Одеса-Харків (понеділок, середа, четвер, субота),
    • Львів-Херсон-Львів (понеділок, четвер, субота),
    • Львів-Одеса-Львів (вівторок, п'ятниця, неділя).

    Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.

    Як поінформували у компанії, з 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни в розкладі.

    Нагадаємо, SkyUp з 1 липня відновить авіарейси до Грузії та Албанії.

     МЗС запустило інтерактивну карту з правилами виїзду за кордон.

    Запоріжжя МЗС авіаперевезення SkyUp кордон
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