SkyUp повідомила, коли відновить внутрішні рейси Україною



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Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу

Авіакомпанія почне виконувати внутрішні рейси з 26 червня

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня відновить виконання внутрішніх рейсів Україною. Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що першими, зокрема, запускаються рейси з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя.

«У липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном», - йдеться у повідомленні.



Згідно з нинішнім розкладом, 26 червня заплановані рейси з Києва до Львова й Одеси, 29 червня - з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також із Львова й Одеси до Києва, 30 червня - з Києва до Львова.



Крім того, стартує продаж на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:

Київ-Львів (щодня, окрім неділі), Львів-Київ (щодня, окрім суботи),

Київ-Одеса-Київ (щодня, 11 разів на тиждень),

Київ-Харків-Київ (щодня, окрім неділі),

Київ-Запоріжжя (щодня, окрім суботи), Запоріжжя-Київ (щодня, окрім неділі),

Харків-Львів-Харків (вівторок, п'ятниця, неділя),

Харків-Одеса-Харків (понеділок, середа, четвер, субота),

Львів-Херсон-Львів (понеділок, четвер, субота),

Львів-Одеса-Львів (вівторок, п'ятниця, неділя).

Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.



Як поінформували у компанії, з 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни в розкладі.

Нагадаємо, SkyUp з 1 липня відновить авіарейси до Грузії та Албанії.

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