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Гендиректор Державного оператору тилу став холостяком

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Гендиректор Державного оператору тилу став холостяком
Збереження шлюбу неможливе, оскільки фактично сім’я припинила своє існування, сказано у позовній заяві Жумаділових
фото: Арсен Жумаділов/Facebook

Подружжя Арсена та Сабріни Жумаділових два роки не проживають разом

Генеральний директор державного підприємства Міністерства оборони «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов розлучився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У липні цього року посадовець і його дружина Сабріна подали спільну заяву до суду про розірвання шлюбу. У ній було зазначено, що пара, яка офіційно разом з жовтня 2012 року, припинила спільне подружнє життя. Збереження шлюбу неможливе, оскільки фактично сім’я припинила своє існування.

Більше того, дружина Сабріна два роки проживає за кордоном і не веде спільного господарства з чоловіком Арсеном.

Окремо до заяви про розлучення сторони додали нотаріально посвідчений договір від 4 липня 2024 року щодо участі батьків у вихованні та утриманні дітей (у пари двоє неповнолітніх донечок). Згідно з умовами вказаного договору, малолітні діти залишаються проживати з матір`ю. При цьому батько бере участь у вихованні та утриманні дітей, зокрема, сплачує аліменти.

Арсен та Сабріна Жумаділові перебували у шлюбі з жовтня 2012 року
Арсен та Сабріна Жумаділові перебували у шлюбі з жовтня 2012 року
фото: Арсен Жумаділов/Facebook

«Розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя може мати місце лише при умові якщо, між іншим, буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка… З огляду на спільну заяву подружжя, обставини, викладені в ній, а саме, що шлюбні відносини між заявниками фактично припинені, примирення подружжя, подальше спільне життя та збереження сім`ї неможливе і суперечить їх інтересам та дітей, суд дійшов висновку, що шлюб між заявниками слід розірвати», – дійшов висновків столичний суд.

Варто наголосити: згідно з е-декларацією за 2023 рік Арсена Жумаділова, його дружина Сабріна є співвласницею будинку площею 110 кв. м у Туреччині. Закордонна нерухомість вартістю 1,8 млн грн з’явилася у її власності у грудні 2021 року.

Як відомо, з жовтня 2023 року Арсен Жумаділов очолює ДП «Державний оператор тилу».

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року розлучився нардеп  від «Слуги народу», відомий силач Василь Вірастюк. Розрив стосунків із дружиною Іриною тривав рік.

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Теги: суд Міноборони шлюб Арсен Жумаділов розлучення

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