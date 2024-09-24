Гендиректор Державного оператору тилу став холостяком

Подружжя Арсена та Сабріни Жумаділових два роки не проживають разом

Генеральний директор державного підприємства Міністерства оборони «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов розлучився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У липні цього року посадовець і його дружина Сабріна подали спільну заяву до суду про розірвання шлюбу. У ній було зазначено, що пара, яка офіційно разом з жовтня 2012 року, припинила спільне подружнє життя. Збереження шлюбу неможливе, оскільки фактично сім’я припинила своє існування.

Більше того, дружина Сабріна два роки проживає за кордоном і не веде спільного господарства з чоловіком Арсеном.

Окремо до заяви про розлучення сторони додали нотаріально посвідчений договір від 4 липня 2024 року щодо участі батьків у вихованні та утриманні дітей (у пари двоє неповнолітніх донечок). Згідно з умовами вказаного договору, малолітні діти залишаються проживати з матір`ю. При цьому батько бере участь у вихованні та утриманні дітей, зокрема, сплачує аліменти.

Арсен та Сабріна Жумаділові перебували у шлюбі з жовтня 2012 року фото: Арсен Жумаділов/Facebook

«Розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя може мати місце лише при умові якщо, між іншим, буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка… З огляду на спільну заяву подружжя, обставини, викладені в ній, а саме, що шлюбні відносини між заявниками фактично припинені, примирення подружжя, подальше спільне життя та збереження сім`ї неможливе і суперечить їх інтересам та дітей, суд дійшов висновку, що шлюб між заявниками слід розірвати», – дійшов висновків столичний суд.

Варто наголосити: згідно з е-декларацією за 2023 рік Арсена Жумаділова, його дружина Сабріна є співвласницею будинку площею 110 кв. м у Туреччині. Закордонна нерухомість вартістю 1,8 млн грн з’явилася у її власності у грудні 2021 року.

Як відомо, з жовтня 2023 року Арсен Жумаділов очолює ДП «Державний оператор тилу».

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року розлучився нардеп від «Слуги народу», відомий силач Василь Вірастюк. Розрив стосунків із дружиною Іриною тривав рік.