Україна налагодила канал експорту зернових до Литви залізницею

Поточна ціна - приблизно 60 тисяч євро туди й назад

Пілотне перевезення вантажів між Україною та Литвою в обхід Білорусі окупилося. Про це заявив глава литовських залізниць Егідіус Лазаускас, повідомляє ЦТС.

Подальша частота рейсів буде визначатися потребою компаній в перевезеннях і конкуренцією з іншими перевізниками.

«Поточна ціна - приблизно 60 тисяч євро туди й назад. Питання в тому, скільки б це коштувало, якби таких вантажів було набагато більше, і спрацювала економія на масштабі. У будь-якому випадку пілотний транспорт з України окупився: витягли багато уроків і будуть прийняті рішення, як поліпшити ці послуги, тому що, на наш погляд, є дуже хороші перспективи», – заявив Лазаускас.

За його словами, зараз планується доставка складів з вантажами в 1,5 тисячі тонн в Литву раз на тиждень, оскільки литовські залізниці підписали поки кілька договорів на перевезення вантажів з України.

Нагадаємо, за оцінками ООН, через війну в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, що вже спровокувало глобальне зростання цін.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

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