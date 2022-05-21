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    Ексспікер Пентагону призначений координатором Ради нацбезпеки США

    Прессекретар Пентагону Джон Кірбі переїжджає до Білого дому - Ексспікер Пентагону призначений координатором Ради нацбезпеки США
    Прессекретар Пентагону Джон Кірбі переїжджає до Білого дому
    фото: CNN

    Головний речник Пентагону став помітним обличчям адміністрації на тлі вторгнення Росії в Україну

    Президент Джо Байден оголосив, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі займе нову посаду в Білому домі. Він стане координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій. Про це повідомляє CNN.

    «Кірбі буде координувати міжвідомчі зусилля з роз'яснення політики Сполучених Штатів і буде виступати старшим представником адміністрації з пов'язаних з цим питань», – йдеться в заяві Білого дому.

    «Джон розуміє складність зовнішньої та оборонної політики США, і він вміло представлятиме адміністрацію з важливих питань національної безпеки», – йдеться у заяві Байдена.

    Cам Джон Кірбі заявив, що був неймовірно задоволений новим призначенням. Він сказав, що для нього «неймовірна честь» і висловив вдячність Байдену та Остіну у заяві в п’ятницю.

    На новій посаді він не буде регулярно проводити брифінги в Білому домі, але буде доповнювати прессекретаря Карін Жан-П'єр на трибуні, коли це необхідно.

    Нещодавно президент США Джо Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для Українианонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Ексспікер Пентагону призначений координатором Ради нацбезпеки США