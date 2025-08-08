Головна Гроші Економіка
Україна наростила експорт у липні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна наростила експорт у липні
Найбільше минулого місяця Україна експортувала соняшникову олію, руду та зерно
Головним торговельним партнером України залишається Європейський Союз

У липні 2025 року експорт товарів з України на зовнішні ринки сягнув понад $3,3 млрд. Це на $167,8 млн або 5,4% більше, ніж у червні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Загалом за сім місяців поточного року обсяг українського товарного експорту перевищив $23 млрд. Найбільшу частку у структурі експорту, як і раніше, займає аграрна продукція та товари харчової промисловості. У липні їх обсяг склав $1,7 млрд, тобто понад половину від усього експорту. Серед інших важливих категорій: залізна руда, продукція машинобудування та металургійна продукція.

Загальний фізичний обсяг експорту в липні становив 8,2 млн тонн, з яких 3,5 млн тонн припадає саме на аграрну продукцію. Зросли обсяги перевезень морським транспортом (+7,1%) та автомобільним (+4,4%), водночас експорт залізницею дещо скоротився – на 1,5% у порівнянні з червнем.

Найбільше в липні Україна експортувала за вартістю:

  • соняшникову олію – $537,9 млн (464 тис. тонн);
  • залізну руду та концентрати – $190,1 млн (3 млн тонн);
  • пшеницю – $159 млн (732,8 тис. тонн);
  • соєві боби – $151 млн (375,2 тис. тонн);
  • кукурудзу – $145 млн (617,7 тис. тонн);
  • ізольовані дроти – $108,2 млн (5,8 тис. тонн);
  • м’ясо свійської птиці – $96,5 млн (34,1 тис. тонн).

Головним торговельним партнером України залишається Європейський Союз. У липні до країн ЄС було експортовано товарів на $1,9 млрд – на 10,1% більше, ніж у червні. Серед найбільших імпортерів української продукції – Польща ($405,9 млн), Нідерланди ($201,8 млн), Німеччина ($199,8 млн), Іспанія ($161,4 млн) та Італія ($142,5 млн). Серед країн поза межами Євросоюзу найбільшими покупцями стали Китай ($212,4 млн), Туреччина ($149,2 млн), Індія ($140,8 млн), Єгипет ($110,9 млн) та Молдова ($100,3 млн).

Нагадаємо, з 2022 року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна.

До слова, станом на 1 серпня в Україні було обмолочено 4 423,9 тис. га та намолочено 15 474 тис. тонн зерна та зернобобових. Обмолочено вже 39% засіяних площ.

