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Аграрії зібрали понад 15 млн тонн зерна і зернобобових: області-лідери

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Аграрії зібрали понад 15 млн тонн зерна і зернобобових: області-лідери
Найбільше аграрії намолотили зерна – 11 357,8 тис. тонн
фото: Latifundist.com

Одеська область лідирує за кількістю намолоченого зерна

Станом на 1 серпня в Україні вже обмолочено 4 423,9 тис. га та намолочено 15 474 тис. тонн зерна та зернобобових. Обмолочено вже 39% засіяних площ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Скільки зерна та зернобобових вдалося обмолотити:

  • Пшениці – обмолочено 3 054,2 тис. га, намолочено – 11 357,8 тис. тонн; 
  • Ячмінь – обмолочено  1 014,8 тис. га, намолочено – 3 572,8 тис. тонн; 
  • Горох – обмолочено 208,2 тис. га намолочено – 492,2 тис. тонн;
  • Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 145,5 тис. га і намолочено 50,4 тис. тонн.

Області-лідери:

  • Одеська область – обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено – 3 089,1 тис. тонн; 
  • Кіровоградська область – обмолочено 462,9 тис. га, намолочено – 1 927,5 тис. тонн.
  • Полтавська область – обмолочено 344,7 тис. га, намолочено – 1 519,8 тис. тонн. 

До обмолоту проса приступили аграрії Дніпропетровщини та Херсонщини, якого зібрано з площі 1,2 тис. га та намолочено 83 тонни. Ріпаку вже обмолочено на площі 781,9 тис. га і намолочено 1 761,5 тис. тонн.

Нагадаємо, з 2022 по 2025 рік в Україні відкрилися у 2,5 раза більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність. За час повномасштабного вторгнення в Україні було створено 5966 агропідприємств, тоді як закрилося 2346. У лідерах за кількістю нових компаній – Одеська область, де зареєстровано 612 підприємств.

До слова, з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року середня вартість одного гектара зросла на 60%. Так, у червні 2025 року один гектар можна придбати було за 60,7 тис. грн.

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Теги: Мінекономіки Одещина зерно аграрії

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