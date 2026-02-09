Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла
За словами Зеленського, деталі нових програм урядовці представлять найближчим часом
фото: Офіс президента

Ініціативи допоможуть ОСББ придбати енергообладнання та підтримають власників приватних будинків

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко погодили нові програми підтримки людей і громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. Всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом», – каже він.

Глава уряду доповіла президенту про виконання наявних програм підтримки. Мова про виплати ФОПам, нульові кредити на купівлю генераторів тощо.

«Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори, – уже майже 20 тис. таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень і буде зростати й надалі – кошти в програмі є», – каже український лідер.

Зеленський повідомив, що програма «пакунків тепла», які видають людям зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тис. одиниць.

«Близько 400 тис. українців – у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6,5 тис. грн цієї зими. Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 млн українців», – розповів президент, наголосивши, що ефективні програми підтримки буде продовжено.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Як повідомлялося, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів.

До слова, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський соцвиплати Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
5 лютого, 05:32
Зеленський назвав офіційні втрати України на війні проти Росії
Зеленський назвав офіційні втрати України на війні проти Росії
4 лютого, 23:38
Володимир Зеленський та Ігнаціо Кассіс провели зустріч
Президент України обговорив із главою ОБСЄ нові формати співпраці
2 лютого, 21:45
У межах програми держава надає від 100 до 300 тис. гривень допомоги – на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів та ін.
Програма «СвітлоДім»: як подати заявку
30 сiчня, 17:03
Із 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
27 сiчня, 19:42
Раніше була політика відторгнення, а тепер згуртування. Дипломат Кулеба похвалив главу державу за діалог
«Розгляну з вдячністю». Ексглава МЗС відповів на питання, яку пропозицію зробив йому президент Зеленський
18 сiчня, 08:15
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
11 сiчня, 23:08
За словами Зеленського, Кремль не полишає спроб розколоти єдність Заходу щодо підтримки України
Росія намагається втрутитись у відносини США та України – Зеленський
10 сiчня, 18:46

Особисті фінанси

Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла
Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла
Фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників зросте: названо дату
Фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників зросте: названо дату
За ким полюють роботодавці: експертка назвала професії, які в Україні стали найзатребуванішими
За ким полюють роботодавці: експертка назвала професії, які в Україні стали найзатребуванішими
Україна різко скоротила виробництво соняшникової олії: які будуть ціни
Україна різко скоротила виробництво соняшникової олії: які будуть ціни
Стартувала подача заявок на виплати для робітників аварійно-ремонтних бригад
Стартувала подача заявок на виплати для робітників аварійно-ремонтних бригад
«Укрзалізниця» змінює ціни на квитки та правила їх повернення
«Укрзалізниця» змінює ціни на квитки та правила їх повернення

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua