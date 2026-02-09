Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла

Ініціативи допоможуть ОСББ придбати енергообладнання та підтримають власників приватних будинків

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко погодили нові програми підтримки людей і громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. Всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом», – каже він.

Глава уряду доповіла президенту про виконання наявних програм підтримки. Мова про виплати ФОПам, нульові кредити на купівлю генераторів тощо.

«Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори, – уже майже 20 тис. таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень і буде зростати й надалі – кошти в програмі є», – каже український лідер.

Зеленський повідомив, що програма «пакунків тепла», які видають людям зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тис. одиниць.

«Близько 400 тис. українців – у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6,5 тис. грн цієї зими. Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 млн українців», – розповів президент, наголосивши, що ефективні програми підтримки буде продовжено.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Як повідомлялося, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів.

До слова, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.