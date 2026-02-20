Головна Гроші Економіка
МВФ розгляне нову програму для України на $8,1 млрд – Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Reuters

Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими днями розгляне нову чотирирічну кредитну програму для України обсягом $8,1 млрд. Нова угода в межах механізму розширеного фінансування (EFF) покликана замінити чинну програму на $15,6 млрд і стати інструментом макроекономічної стабільності країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попередня програма EFF, схвалена в березні 2023 року, була розрахована на сценарій закінчення війни до весни 2027 року. Оскільки бойові дії тривають уже п'ятий рік, Фонд та український уряд вирішили оновити параметри співпраці.

Речниця МВФ Джулі Козак заявила, що Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму. Зокрема, йдеться про подання законопроєкту щодо трудового кодексу та ухвалення бюджету.

У фонді також оцінили, що економічне зростання України у 2025 році може становити менш як 2%, оскільки війна продовжує тиснути на економіку й бюджет. «Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці», – зазначила Козак.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в суботу заявила, що Київ домовився з МВФ про пом'якшення деяких умов програми, зокрема планів щодо чутливого підвищення податків, яке вплине на індивідуальних підприємців.

Уряд погодився запровадити для них податок на додану вартість, підвищивши поріг доходу з 1 млн грн  до 4 млн грн. Аналітики зараз очікують, що підвищення торкнеться близько 250 тис. підприємців, замість понад 600 тис., як передбачалося раніше.

Нагадаємо, станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України оновили історичний рекорд, досягнувши позначки у $57,66 млрд. Протягом січня вони зросли на $357,8 млн завдяки стабільному зовнішньому фінансуванню, що дозволило повністю нівелювати витрати на обслуговування боргів та інтервенції Нацбанку для підтримки гривні.

