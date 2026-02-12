Головна Країна Політика
Нардеп від «Слуги народу» розказав, як парламент дурить МВФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нардеп від «Слуги народу» розказав, як парламент дурить МВФ
Депутати завершили пленарний день, так і не розглянувши жодного питання
За словами Бужанського, депутати спеціально не прийшли на роботу через «небажання голосувати за вимоги МВФ»

Засідання Верховної Ради України, заплановане на 12 лютого, так і не відбулося. Причиною цьому став брак голосів, тому пленарний тиждень парламент закінчив достроково. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Парламентарям не вистачило голосів для затвердження порядку денного. Під час першого сигнального голосування було 179 голосів, під час другого – 187 з 226 необхідних. Під час третього було 204 голоси. Таким чином до наступного 24 лютого голосувань у Раді більше не планується.

Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, коментуючи брак голосів заявив, що парламент не зміг зібратися через нібито небажання голосувати за вимоги МВФ. За його словами, депутати «всіма силами показують відсутність бажання».

«Рада навмисно демонструє відсутність потенціалу для голосування за вимоги МВФ, щосили демонструє, що його немає. На мою думку, це набагато краще, ніж з піонерським запалом все провалити і спати спокійно», – заявив він.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Окрім цього, йдеться про оподаткування доходів від цифрових платформ. Мова про податки з доходів від сервісів на зразок Bolt, Uklon, Glovo, Booking, OnlyFans чи OLX. МВФ вимагає від уряду також, щоб військовий збір не скасовували навіть після закінчення війни.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

До слова, Україна працює над тим, щоб її бюджет міг витримати довгострокові витрати на безпеку, паралельно просуваючи програму з МВФ як основу для масштабної підтримки Євросоюзу та відновлення інвестицій.

Теги: Максим Бужанський Верховна Рада МВФ

