Україна отримала замовлення на виробництво першого ступеня для ракет Antares

«Південмаш» отримав замовлення на виготовлення першого ступеня для ще двох ракет «Антарес»

«Південмаш» отримав контракт на виробництво обладнання для двох ракет Antares

Українське підприємство Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова» («Південмаш») отримало замовлення на виробництво основної конструкції першого ступеня американської ракети-носія Antares. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Слід зазначити, що ситуація тривалий час була невизначеною, оскільки майбутнє проєкту залежало від позиції NASA.

У «Південмаші» зазначили, що замовник визначився з конфігурацією Antares і це дозволило укласти угоду.

Заступник генерального директора підприємства Костянтин Завгородній наголосив, що минулі вироби для ракети прийняли без нарікань, що дозволило отримати новий контракт.

«Зараз очікування позаду, наш замовник визначився з конфігурацією ракети-носія, що дозволило укласти контракт. Більше того, очікується додаткове підтвердження від NASA, після якого можна буде домовлятися про виробництво ще кількох ОКПС. Багато в чому нашу перспективу визначало й те, як ми покажемо себе у 2021 році на виробах 17 та 18», – пояснив перший заступник генерального директора з економіки та фінансів Костянтин Завгородній.

Раніше цього року було підписано також додаткові контракти з компанією «Антонов» на виготовлення комплектів шасі для літаків Ан-178 та розширення співпраці з ними в авіаційній тематиці.

Додамо, що 11 серпня в США здійснила успішний запуск п'ятнадцята ракета-носій Antares, основна частина першого ступня якої також було зібрано на ДП «Південмаш».

Firefly Aerospace (спочатку – Firefly Space Systems) – створена у 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка веде розробку сімейства РН легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із подальшим лабораторним тестуванням.