Tesla відкликала майже пів мільйона автівок через проблеми з безпекою

Tesla відкликала 475 тис. електромобілів у США через несправні камери та багажники

Виробник вирішив відкликати всі автомобілі Model 3, зібрані у 2017– 2020 роках, через пошкоджений кабель камери

Компанія Tesla повернула на доопрацювання близько 475 тис. електрокарів, проданих у США, через можливі проблеми з камерами заднього виду та замками багажників. Про це повідомляє Bloomberg.

«Tesla відкликала 475 тис. автомобілів у США – що практично дорівнює рівню її міжнародних поставок минулого року – через технічні неполадки, які можуть збільшити ризик аварій», – йдеться в повідомленні.

Виробник вирішив відкликати всі автомобілі Model 3, зібрані у 2017– 2020 роках, через пошкоджений кабель камери – понад 356 тис. машин.

Крім того, Tesla відкликала 119 тис. електромобілів Model S, випущених після 2014 року, оскільки у них може бути несправний замок переднього багажника.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.