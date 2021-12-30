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    Tesla відкликала майже пів мільйона автівок через проблеми з безпекою

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    Tesla відкликала 475 тис. електромобілів у США через несправні камери та багажники - Tesla відкликала майже пів мільйона автівок через проблеми з безпекою
    Tesla відкликала 475 тис. електромобілів у США через несправні камери та багажники
    фото: Tesla

    Виробник вирішив відкликати всі автомобілі Model 3, зібрані у 2017– 2020 роках, через пошкоджений кабель камери

    Компанія Tesla повернула на доопрацювання близько 475 тис. електрокарів, проданих у США, через можливі проблеми з камерами заднього виду та замками багажників. Про це повідомляє Bloomberg.

    «Tesla відкликала 475 тис. автомобілів у США – що практично дорівнює рівню її міжнародних поставок минулого року – через технічні неполадки, які можуть збільшити ризик аварій», – йдеться в повідомленні.

    Виробник вирішив відкликати всі автомобілі Model 3, зібрані у 2017– 2020 роках, через пошкоджений кабель камери – понад 356 тис. машин.

    Крім того, Tesla відкликала 119 тис. електромобілів Model S, випущених після 2014 року, оскільки у них може бути несправний замок переднього багажника.

    Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: США Електромобілі Tesla
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    Tesla відкликала майже пів мільйона автівок через проблеми з безпекою