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    До Землі летить астероїд: названа дата наближення

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    До Землі летить астероїд розміром з автобус - До Землі летить астероїд: названа дата наближення
    До Землі летить астероїд розміром з автобус
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Астероїд наблизиться до Землі 6 січня й пролітатиме на відстані близько 7,4 млн км

    Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) попередило, що 6 січня повз Землю пролетить астероїд 2014 року YE15 завбільшки з автобус. Про це повідомляє видання Inverse.

    У NASA зазначили, що довжина космічного тіла становить близько 12,8 метра, що дорівнює довжині автобуса.

    Він наблизиться до нашої планети на відстань 7,4 мільйона кілометрів, що приблизно у 19 разів більше, ніж відстань між Землею та Місяцем.

    Наголошується, що розмір каменю та його відстань до земної кулі не становлять загрози.

    2014 YE15 входить до групи астероїдів класу Атон, що обертається навколо Сонця між Землею та Меркурієм.

    Нагадаємо, над російським курортним містом Сочі у небі пролетів і вибухнув великий метеорит.

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    Теги: політ NASA астероїд
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    До Землі летить астероїд: названа дата наближення