До Землі летить астероїд: названа дата наближення
Астероїд наблизиться до Землі 6 січня й пролітатиме на відстані близько 7,4 млн км
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) попередило, що 6 січня повз Землю пролетить астероїд 2014 року YE15 завбільшки з автобус. Про це повідомляє видання Inverse.
У NASA зазначили, що довжина космічного тіла становить близько 12,8 метра, що дорівнює довжині автобуса.
Він наблизиться до нашої планети на відстань 7,4 мільйона кілометрів, що приблизно у 19 разів більше, ніж відстань між Землею та Місяцем.
Наголошується, що розмір каменю та його відстань до земної кулі не становлять загрози.
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2014 YE15 входить до групи астероїдів класу Атон, що обертається навколо Сонця між Землею та Меркурієм.
Нагадаємо, над російським курортним містом Сочі у небі пролетів і вибухнув великий метеорит.
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