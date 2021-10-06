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    Економіка та фінанси

    Україна побудує посольство в Анкарі за майже 126 млн грн

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    У столиці Туреччини має з'явитися нова будівля українського посольства - Україна побудує посольство в Анкарі за майже 126 млн грн
    У столиці Туреччини має з'явитися нова будівля українського посольства
    фото: euroways

    Згідно з проєктно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства

    Кабінет міністрів схвалив будівництво комплексу посольства України в Туреччині вартістю 125,8 млн грн. Рішення прийняли на засіданні в середу, 6 жовтня.

    Так, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо будівництва у 2021–2022 рр. комплексу посольства України в Анкарі (Туреччина) загальною вартістю понад 125,8 тис. грн.

    Згідно з проєктно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства, яка буде повністю задовольняти потреби установи та громадян України.

    Також планують побудувати комплекс з адміністративного та житлового будинків загальною площею 2 67,63 м2.

    До слова, кияни вимагають зберегти Деміївський ринок.

    Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» уклала мільярдний контракт на будівництво Дарницького моста.

    Нагадаємо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%.

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    Теги: Туреччина МЗС Кабмін будівництво посольство Україна
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    Україна побудує посольство в Анкарі за майже 126 млн грн