Україна побудує посольство в Анкарі за майже 126 млн грн
Згідно з проєктно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства
Кабінет міністрів схвалив будівництво комплексу посольства України в Туреччині вартістю 125,8 млн грн. Рішення прийняли на засіданні в середу, 6 жовтня.
Так, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо будівництва у 2021–2022 рр. комплексу посольства України в Анкарі (Туреччина) загальною вартістю понад 125,8 тис. грн.
Згідно з проєктно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства, яка буде повністю задовольняти потреби установи та громадян України.
Також планують побудувати комплекс з адміністративного та житлового будинків загальною площею 2 67,63 м2.
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