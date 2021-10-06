Україна побудує посольство в Анкарі за майже 126 млн грн

Згідно з проєктно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства

Кабінет міністрів схвалив будівництво комплексу посольства України в Туреччині вартістю 125,8 млн грн. Рішення прийняли на засіданні в середу, 6 жовтня.

Так, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо будівництва у 2021–2022 рр. комплексу посольства України в Анкарі (Туреччина) загальною вартістю понад 125,8 тис. грн.

Згідно з проєктно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства, яка буде повністю задовольняти потреби установи та громадян України.

Також планують побудувати комплекс з адміністративного та житлового будинків загальною площею 2 67,63 м2.

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Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» уклала мільярдний контракт на будівництво Дарницького моста.

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