Україна посіла друге місце в світі за темпами зростання експорту лохини



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За темпами зростання експорту лохини Україна поступається тільки Перу

Останні п’ять років середній темп приросту поставок лохини з України становив 26,5% в рік

Україна займає друге місце за показником темпів зростання експорту лохини серед 20 найбільших світових постачальників ягоди. Про це повідомляє agroportal з посиланням на EastFruit.

«Україні поки далеко до світових лідерів за обсягом і вартістю експорту лохини, таких як Перу, Чилі, Іспанія, США та Марокко, проте вона активно нарощує обсяги експорту у вартісному вимірі, що дозволило країні потрапити в ТОП-20 вже в 2019 році», – каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

За даними офіційної статистики, останні п’ять років середній темп приросту поставок лохини з України становив 26,5% в рік.

«При цьому реальні темпи зростання могли бути вище, з огляду на певні поставки лохини під експортним кодом лісової чорниці. За темпами зростання Україна поступається тільки Перу, яка нарощувала експорт неймовірними темпами - на 38,9% за рік.

Серед ТОП-20 зіставні з Україною показники були тільки у Португалії, яка показала 25,3% середнього приросту експорту за рік. Порівняно швидко також зростає експорт у Сербії (21,4% в рік), ПАР (21,1% в рік) і Румунії (19% в рік)», – резюмував Ярмак.

Як повідомлялося на початку серпня, українська лохина завойовує європейський ринок.

Також Китай відкрив ринок для експорту замороженої лохини і чорниці з України.