На фронт передано «народні дрони» на мільйон доларів – Берлінська

Рекордсменкою проєкту «Народний FPV» є дівчина, яка зібрала «на кухні» 115 дронів

Мало хто вірив у проєкт «Народний FPV» на його старті, але він запрацював і вже на фронт передано «народних дронів» на суму понад $1 млн. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

Як пояснила волонтерка, дрони, виготовлені у рамках проєкту «Народний FPV» передаються на фронт безкоштовно.

Спочатку, каже Берлінська, людина збирає дрон у себе на кухні чи десь у гаражі, пройшовши безкоштовний курс «Народний FPV». Потім надсилає його на певний пункт, де дрони обов’язково перевіряють представники ДСНС, щоб там не було вибухівки чи маячків, щоб запобігти диверсії.

Після цього, веде далі Берлінська, дрони їдуть у військово–тестувальний центр, де їх оснащують антенами, ретрансляторами і відправляють на фронт.

Після цього бійці дають зворотній результат, навіть присилають відео, на яких такий безпілотник спалив російський пікап, пункт спостереження чи навіть танк або БМП.

«Люди отримують нові знання, бачать реальні результати своєї роботи, і це дуже мотивує», – каже волонтерка.

За словами Берлінської, одна молода дівчина допомагає своєму батькові та братам, які воюють на фронті, і вже зібрала близько 115 дронів.

«До речі, коли ми тільки анонсували цей проєкт, піднялася хвиля критики та навіть хейту, мовляв, що ви зможете? Але пройшло півроку, і виявилося, що це працює, та ще й як! Наразі на фронт передано «народних дронів» на суму понад $1 млн», – ділиться волонтерка.

За словами Берлінської, є кілька десятків ефективних шкіл, які працюють і готують як військових, так і цивільних операторів дронів. Є підготовка у військових навчальних центрах ЗСУ, десь вона краща, десь – дуже погана.

«Ми співпрацюємо з навчальними центрами, допомагаємо їм нарощувати експертизу, методику. Є гарні ініціативи з боку держави. Наприклад, «Армія дронів», коли було підтримано кілька десятків шкіл. І є Victory Drones – проєкт технологічної мілітаризації суспільства», – зазначає волонтерка.

Але, зауважує Берлінська, підготовка – це лише один з багатьох наших напрямків роботи.

За словами волонтерки, у межах Благодійного фонду Dignitas проходить навчання, проводиться розробка курсів, підтримується проєкт «Народний FPV», розвивається miltech спільнотв, буст виробництв, збирається аналітика, та підтримується ще багато інших напрямків, в тому числі, дерегуляція галузі.

Берлінська, зазначає, що станом на початок серпня 2024–го фонд підготував більше 76 тисяч військових – це наймасштабніша підготовка, яка є у країні.

На думку волонтерки, у навчанні пілотів дронів потрібен комплексний та збалансований підхід. Тобто, пояснює вона, якщо є підтверджена якісна підготовка військових у приватних школах, держава може це компенсувати, тим більше, що це не такі великі гроші.

«Один боєць, працюючи з безпілотними системами, може врятувати життя цілій роті – добрій сотні людей. А його підготовка може коштувати державі всього 5–7 тисяч гривень», – зазначає Марія Берлінська. І додає, що на її думку, школи також мають включатися і шукати кошти на навчання пілотів, наприклад, через надання комерційних послуг цивільному населенню. Багато шкіл це успішно реалізовують.

Нагадаємо, Україна не зможе повернути кордони 91-го року, бо у неї немає стільки ресурсів. Про це заявила керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+». Водночас керівниця центру підтримки аеророзвідки вважає, що зараз в України немає можливостей вийти навіть на кордони, які вона контролювала станом на лютий 2022-го року.

Раніше Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну. Провали в мобілізації, затримка з постачанням зброї від США, нарощування військово-промислового комплексу (ВПК) Росії на противагу недостатньому нарощенню виробництва зброї та снарядів в Україні зробили нашу країну ослабеною. Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Radio NV.