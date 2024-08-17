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Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

«Хоробрість українців робить великі речі», – сказав президент

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту щодо продовження руху в Курській області. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам», – заявив Зеленський.

Раніше журналісти дізналися, як Кремль ставиться до операції ЗСУ на Курщині. 

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ. 

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна Ілля Пономарьов опозиція Олександр Сирський

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