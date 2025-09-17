Головна Країна Політика
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Документ передбачає розширену військову співпрацю
колаж: glavcom.ua

Документом закріплюється нова довгострокова рамка двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків

Верховна Рада України ратифікувала угоду № 0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.

Документ також передбачає розширену військову співпрацю, яка включає:

  • навчання українських військових та пілотів;
  • постачання військової авіації;
  • спільне виробництво оборонної продукції;
  • участь у спільних форматах взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.

Як відомо, сьогодні, 17 вересня, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

«Я хотіла б насамперед висловити співчуття усім вам через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни, наскільки нагально нам необхідно її закінчити», – йдеться у заяві.

Зауважимо, 17 вересня голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Велика Британія Україна

