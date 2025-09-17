Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Документом закріплюється нова довгострокова рамка двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків

Верховна Рада України ратифікувала угоду № 0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.

Документ також передбачає розширену військову співпрацю, яка включає:

навчання українських військових та пілотів;

постачання військової авіації;

спільне виробництво оборонної продукції;

участь у спільних форматах взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.

