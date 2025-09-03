До Києва прибула місія МВФ

МВФ планує провести в Києві близько тижня

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для проведення зустрічей з представниками української влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована.

За словами Рашкована, команда МВФ приїхала до столиці пізно ввечері 2 вересня, а ранок 3 вересня провела у бомбосховищі через повітряну тривогу.

Місія планує працювати в Україні протягом наступних семи-восьми днів. У її графіку заплановано багато зустрічей для обговорення ключових питань співпраці між Україною та МВФ.

Як відомо, у серпні прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. За її словами, розмова відбулася вперше з моменту вступу на посаду.

Зазначається, що місія Фонду, як очікується, відвідає Київ наприкінці серпня. Українська сторона розраховує на підтримку міжнародних партнерів і запевнила у своїй готовності виконувати взяті зобов'язання.