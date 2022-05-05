Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері. Підписано меморандум

Шмигаль та Моравецький провели переговори у Варшаві

Шмигаль подякував Польщі за значну фінансову допомогу Україні на загальну суму $2,7 млрд

Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Відповідний меморандум підписали 5 травня прем'єр-міністри України та Польщі Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький під час зустрічі у Варшаві. Про це повідомляє пресслужба українського Кабміну.

Так, Шмигаль подякував Польщі за значну фінансову допомогу Україні на загальну суму 2,7 млрд. доларів. Також він висловив подяку польському уряду за підтримку України, зокрема зброєю.

«Сторони обговорили посилення співпраці в оборонній сфері. У ході зустрічі Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький закріпили домовленості, уклавши меморандум про підтримку з боку Польщі зміцнення обороноздатності України», – йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль порушив питання збільшення експортних можливостей з України, щоб уникнути продовольчої кризи у світі.

«Польща сьогодні є основними воротами для українського експорту. Блокування Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Ми пропонуємо знайти формати для створення «зелених коридорів» на нашому кордоні для експорту зерна», – зазначив прем'єр.

Глава українського уряду поінформував польську сторону, що Україна спільно зі США працює над механізмом конфіскації заморожених російських активів та подальшої передачі їх Україні для відновлення. Крім того, відповідне законодавство найближчим часом має бути прийняте Канадою.

«У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, щоб агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані і передані країні, що постраждала від його нападу. Ми повинні реалізувати це разом», – підкреслив Денис Шмигаль.

Додамо, що Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

Також Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви.

Крім того, переважна більшість поляків підтримує надання важкої зброї українцям. Думку про необхідність збройної допомоги розділяє 65% населення Польщі.