Україна входить у новий сезон із рекордними запасами кукурудзи

Наразі Україна експортує кукурудзу переважно залізничним транспортом до західного кордону

Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону. Про це пише «Главком» із посиланням на Grain Trade.

Основний експорт наразі здійснюється залізницею до західного кордону, однак квоти на перевалку та європотяги переважно викуплені під поставки ріпаку та сої. У жовтні-грудні очікується зростання вартості залізничної та автологістики через інтенсифікацію поставок і збір пізніх культур. При вартості доставки автотранспортом до покупців у ЄС чи порту Констанца на рівні 120-150 $/т внутрішні ціни на кукурудзу можуть впасти до 110-130 $/т (5500-6500 грн/т) на умовах FCA проти нинішніх 6500-7500 грн/т.

Водночас світові ціни зростають: листопадові ф’ючерси в Парижі піднялися на 14,2% до 277,75 €/т (321 $/т) через неврожай у Франції, а грудневі ф’ючерси в Чикаго зросли на 15,2% до 214,5 $/т, оновивши трирічний максимум. Зростанню світових котирувань сприяють зупинка експорту з України та зниження прогнозів врожаю в США (зокрема агенція Allendale знизила оцінку до 401,3 млн т). Разом з тим частка України в імпорті кукурудзи до ЄС у 2025/26 МР скоротилася до 40% (7 млн т) проти 55% роком раніше через активніші поставки з Бразилії.

Як відомо, в Україні фермери вже стикаються з серйозними проблемами зі збутом овочів: частина врожаю залишається просто в полі, оскільки його збирання та продаж не покривають витрат. Голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко в інтерв'ю «Главкому» попередив, що така ситуація може мати наслідки вже наступного року.

До слова, Віктор Гончаренко заявив, що українські фермери у переважній більшості наразі не готові до майбутньої посівної. Господарствам бракує грошей та працівників, а низькі закупівельні ціни на продукцію не дозволяють отримати необхідні кошти для підготовки до нового сезону.