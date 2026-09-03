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Міністр агрополітики відповів, чи варто українцям запасатися їжею

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Міністр агрополітики відповів, чи варто українцям запасатися їжею
Пошкодження складів може призвести до зростання вартості продуктів харчування
фото: glavcom.ua, ДСНС

Тарас Висоцький заявив, що потреби мати вдома більше ніж місячний запас продуктів наразі немає.

Українцям наразі не потрібно збільшувати домашні запаси продуктів харчування через російські удари по складській інфраструктурі. Водночас базовий запас їжі приблизно на місяць залишається актуальною рекомендацією в умовах війни. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу, повідомляє «Главком».

«Треба мати мінімальний запас. Передумов мати більше, ніж місячний запас, немає», – сказав міністр.

За словами Висоцького, наразі немає загроз для стабільного постачання продовольства, які могли б призвести до тривалого дефіциту. Він зазначив, що ситуація відрізняється від 2022 року, коли через початок повномасштабної війни та проблеми з логістикою виникали значні перебої.

Міністр пояснив, що пошкодження складської інфраструктури внаслідок російських атак справді змушують перебудовувати логістику. Через це в окремих випадках можливі затримки з доставкою продукції, однак підстав очікувати масштабного дефіциту продовольства немає.

Висоцький також попередив про можливий вплив атак на ціни. За його оцінкою, перебудова логістики через пошкодження складів може призвести до зростання вартості продуктів харчування приблизно на 2,5% у середньому по Україні. Водночас ціни на окремі товари можуть змінюватися по-різному.

Міністр зазначив, що більшість продовольства Україна виробляє та споживає всередині країни. Якщо не враховувати зернові та олійні культури, близько 70-80% продуктів припадає на внутрішнє споживання, тоді як 20-30% експортується.

До основних продуктів, які Україна також експортує, належать крупи, заморожена продукція, цукор, олія, молочні та м'ясні продукти, яйця, а також фрукти. Водночас овочі так званого борщового набору переважно орієнтовані на український ринок, тому залежність внутрішнього споживання від імпорту за цими позиціями залишається незначною.

Найбільша залежність від імпортних поставок зберігається у рибній продукції – частка імпорту в її споживанні перевищує 80%. Однак і щодо цієї категорії Висоцький не прогнозує довгострокового дефіциту.

За його словами, імпортна продукція може й надалі надходити в Україну через прикордонні переходи безпосередньо до місць реалізації. Тому пошкодження окремих складських об'єктів не означає припинення постачання продуктів.

Таким чином, міністр закликав українців не скуповувати продукти понад звичайну потребу. Місячний запас залишається достатнім, а підстав для формування запасів на кілька місяців через останні атаки РФ наразі немає. Також варто зазначити, що в одному з магазинів мережі АТБ у Києві помітно спорожніли полиці з окремими категоріями товарів. Найбільший попит спостерігається на продукти тривалого зберігання та питну воду.

Теги: продукти обстріл війна

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