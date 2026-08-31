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«Немає оборотних коштів та людей». Голова Асоціації фермерів заявив про неготовність до посівної

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Немає оборотних коштів та людей». Голова Асоціації фермерів заявив про неготовність до посівної
Українські фермери заявили про проблеми перед посівною
фото: Reuters

«Особливо страждають дрібні фермери»

Українські фермери у переважній більшості наразі не готові до майбутньої посівної. Господарствам бракує грошей та працівників, а низькі закупівельні ціни на продукцію не дозволяють отримати необхідні кошти для підготовки до нового сезону. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький раніше заявив, що без підтримки фінансової стійкості аграріїв існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5-7 млн га.

Відповідаючи на запитання, чи погоджується він із такими оцінками, Гончаренко заявив про серйозні проблеми з підготовкою господарств до посівної.

«Скажу так – на цьому етапі фермери у переважній більшості до посівної не готові. Немає оборотних коштів, немає людей, немає чим платити заробітні плати, навіть якщо вдасться когось залучити. Особливо страждають дрібні фермери», – заявив голова Асоціації фермерів та землевласників.

Однією з проблем аграріїв стали низькі закупівельні ціни на вирощену продукцію. За словами Гончаренка, продовольчу пшеницю фермерам пропонують продавати за ціною, яка більш ніж удвічі нижча за її собівартість.

«Навіть соромно слухати, що за продовольчу пшеницю пропонують ледь більше 3 тис. грн за тонну при собівартості близько 7 тис. грн», – наголосив він.

Водночас проблем із наявністю місць для зберігання вже зібраного врожаю, за словами голови Асоціації фермерів та землевласників, наразі немає. Однак використання складських приміщень потребує додаткових витрат, що створює додаткове фінансове навантаження на господарства.

«Проблем зі зберіганням немає. Є достатньо складських приміщень, але це додаткові витрати – ніхто нічого безкоштовно зберігати не буде. Ті, у кого є складські приміщення, вийдуть з ситуації. У кого їх немає – будуть скреготіти зубами, здавати продукцію на зберігання чи намагатися продати її хоча б за безцінь, аби вона не пропала», – пояснив Гончаренко.

Нагадаємо, ситуацію в аграрному секторі ускладнили блокада морських портів, проблеми з експортом та російські удари по аграрній інфраструктурі й складах. Через це фермерам стало складніше продавати вже зібраний урожай та готуватися до нового сезону. У Мінагрополітики попередили, що без додаткової підтримки аграріїв посівні площі під майбутній урожай можуть скоротитися на 5-7 млн га.

Ситуацію погіршує падіння закупівельних цін на внутрішньому ринку. За словами Гончаренка, запаси зерна у фермерів є, однак можливості для його збуту наразі обмежені. Водночас аграріям необхідно сплачувати банківські кредити, через що вони змушені продавати зерно навіть за невигідною ціною. Держава розглядає можливість пільгового кредитування та реструктуризації наявних кредитів, однак чіткої моделі такої підтримки поки немає.

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Теги: аграрії Україна фермерство фермер

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