Цибуля по 3 грн, врожай гниє у полі: фермери попереджають про дефіцит овочів наступного року

Голова фермерської асоціації: «З овочами на сьогодні – величезна проблема»

В Україні фермери вже стикаються з серйозними проблемами зі збутом овочів: частина врожаю залишається просто в полі, оскільки його збирання та продаж не покривають витрат. Голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко в інтерв'ю «Главкому» попередив, що така ситуація може мати наслідки вже наступного року.

«З овочами на сьогодні – величезна проблема. Те, що виростили, нема кому збирати – багато що в полі залишається. Ціни взагалі смішні: хтось з фермерів казав, що за кілограм цибулі дають три гривні. Минулого року дехто з аграріїв просто залишав цибулю та моркву просто в полі, бо виручка від їхнього продажу навіть не покривала затрати на збирання», – зазначив фахівець.

Гончаренко підкреслив, що цього року випадків, коли врожай залишають у полі, стало ще більше. За його словами, наступного року кількість виробників овочів, ймовірно, скоротиться, оскільки фермери будуть змушені перебудовувати свою діяльність.

«Вирощування овочів – трудомісткий процес, який постійно потребує робочих рук. У дрібних і середніх господарствах овочі збирають вручну. Якщо використовується спеціалізований комбайн чи інша техніка, ця продукція зазвичай іде вже на переробку. Та ж картопля ж у нас збирається зазвичай механізованим способом. Тож вирощуватимуть здебільшого те, що можна зібрати технікою», – пояснив голова Асоціації фермерів та землевласників.

За словами Гончаренка, наразі фермери мають проблеми зі збутом, зокрема помідорів та цибулі. Він пояснив це падінням купівельної спроможності українців і скороченням споживання овочів через виїзд частини населення за кордон. Водночас ранні кісточкові фрукти – черешня, вишня, абрикоси та персики – у багатьох регіонах постраждали від заморозків, тому їхній урожай був невеликим. Натомість урожай яблук, за словами фахівця, виявився доволі хорошим.

Гончаренко підтвердив, що нинішня ситуація зі збитками фермерів та низькими цінами на продукцію, ймовірно, призведе до стрибка цін наступного року через скорочення виробництва. «Ця синусоїда спостерігається і повторюється з року в рік уже не одне десятиліття. В один рік маємо перевиробництво й відсутність реалізації, після чого на наступний сезон сіють менше – і ціна одразу піднімається. Свого часу так було з часником: був дефіцит, ціна піднялася і усі насадили його стільки, що наступного року врожай просто викидали на смітники, бо ринок не зміг стільки спожити», – сказав він.

«Така ж циклічність була й з гречкою. Зараз гречку майже ніхто не сіє, навіть попри інколи привабливу ціну. По-перше, вона не дає високої врожайності, по-друге, це пізня культура, яка збирається у вересні. Якщо вересень дощовий – виникають великі проблеми з її досушуванням. Тому масово нею не займаються», – додав експерт.

До слова, Віктор Гончаренко заявив, що українські фермери у переважній більшості наразі не готові до майбутньої посівної. Господарствам бракує грошей та працівників, а низькі закупівельні ціни на продукцію не дозволяють отримати необхідні кошти для підготовки до нового сезону.