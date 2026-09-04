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Зеленський і генсек НАТО обговорили візит представників Трампа до Києва

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Зеленський і генсек НАТО обговорили візит представників Трампа до Києва
Зустріч Генсека НАТО із Зеленським у Києві у 2025 році
Фото: Володимир Зеленський

Сторони також говорили про посилення ППО та покриття дефіциту фінансування оборони України

Президент Володимир Зеленський  провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили підготовку до зустрічей із представниками президента США, які мають прибути до Києва найближчими днями.

Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення президента у соцмережах.

За словами Зеленського, під час розмови він поінформував Рютте про ситуацію з російськими ударами та актуальні потреби української оборони.

Окремо співрозмовники обговорили дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Зеленський зазначив, що вони з Рютте однаково оцінюють необхідність прогресу в дипломатії.

«Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу у дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними», – повідомив президент.

Також ішлося про фінансові потреби України. Зокрема, Зеленський і Рютте обговорили необхідність покриття дефіциту коштів на оборону.

Ще одним питанням стало посилення української протиповітряної оборони. Рютте розповів про свою роботу щодо наповнення програми PURL та забезпечення України необхідними ракетами для систем Patriot.

«Працюємо щодо цього. Марк розказав про свою комунікацію щодо наповнення програми Purl і необхідних Україні ракет для «петріотів»», – додав Зеленський.

Напередодні Зеленський підтвердив, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують відвідати Київ найближчими днями.

Візит американських представників пов'язаний із дипломатичними зусиллями щодо пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що через російські погрози Віткофф і Кушнер могли розглядати альтернативні варіанти проведення запланованого візиту до Києва.

Очікується, що під час зустрічей американська сторона та українське керівництво обговорять подальші кроки для просування мирного процесу.

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Теги: президент Володимир Зеленський НАТО

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