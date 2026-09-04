Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень
Технічні вимоги до закупівлі не визначають низки критично важливих параметрів оптоволокна, стверджує NAUDI
фото: AP

В асоціації розкритикували підхід до приймання дронів і закликали запровадити обов’язкову перевірку їхньої якості

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала Міністерство оборони та Агенцію оборонних закупівель переглянути технічні вимоги й запровадити обов’язковий контроль якості під час масштабної закупівлі FPV-дронів на оптоволокні. В Асоціації попереджають: за нинішніх умов до війська можуть потрапити найдешевші, але непридатні для бойового застосування системи.

Йдеться про закупівлю сотень тисяч FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні. За даними NAUDI, її загальна вартість може становити декілька десятків мільярдів гривень.

У NAUDI наголошують, що головними критеріями під час закупівлі озброєння мають бути його якість, надійність і безпека для військовослужбовців. За інформацією Асоціації, військові вже стикаються з дронами, які не виконують заявлених функцій, потребують доопрацювання безпосередньо на передовій або можуть становити загрозу для особового складу.

NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень фото 1
NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень фото 2

Однією з ключових проблем NAUDI називає якість котушок з оптоволокном. В умовах дії ворожих засобів РЕБ саме цілісність оптичного кабелю забезпечує стабільний зв’язок оператора з дроном. За даними Асоціації, у деяких моделях, які вже використовують військові, частка випадків розриву низькоякісного оптоволокна перевищує 50%.

Водночас, як стверджує NAUDI, технічні вимоги до закупівлі не визначають низки критично важливих параметрів оптоволокна – зокрема товщини кабелю, розривного навантаження та коефіцієнта загасання сигналу. Не встановлено також частини базових льотних характеристик, серед яких робоча висота, швидкість і злітна маса дрона.

Окремо Асоціація звернула увагу на процедуру приймання продукції. За твердженням NAUDI, під час онлайн-наради учасників ринку з АОЗ на запитання, які саме характеристики дронів перевірятимуть під час приймання, представники Агенції відповіли: «Ніяк».

На думку NAUDI, орієнтація винятково на найнижчу ціну за відсутності регламентованої перевірки якості створює ризик постачання дешевої продукції, непридатної для виконання бойових завдань.

Водночас в Асоціації зауважують, що це перший досвід проведення закупівлі такого масштабу, і розраховують, що недоліки технічних вимог можуть бути усунені за результатами консультацій із виробниками та іншими учасниками ринку.

«Головною оцінкою ефективності повинна бути не найнижча ціна виробу, а вартість ураження цілі», – наголосили в NAUDI.

В Асоціації зазначають, що формальна економія під час закупівлі втрачає сенс, якщо значна частина дешевших дронів виходитиме з ладу через технічні несправності ще до підльоту до цілі.

Читайте також:

Теги: військові тендер озброєння дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дітей роками змушували навчатися за російською програмою та пропагандою
Україна повернула з окупації ще двох дітей і дівчину-сироту
22 серпня, 07:30
Пошук втікачів триває й досі
У Росії втекли ув'язнені, яких везли на війну: що відомо
27 серпня, 02:10
Другий член екіпажу має координувати дії дронів, поки пілот керуватиме самим винищувачем
Росія випробовує новий «літаючий штаб» для керування бойовими дронами
31 серпня, 12:06
Американська компанія показала морський дрон із секретними характеристиками
США створили морський дрон за допомогою 3D-друку (фото)
10 серпня, 11:25
Український прапор на Кінбурнській косі
Росіяни опинилися в пастці на Кінбурнській косі
9 серпня, 19:37
Сили оборони знищили ретранслятори «Гераней» і п'ять пунктів управління
Сили оборони вдарили по системі управління російськими дронами
14 серпня, 14:31
СБС уразили 66 цілей у тилу РФ: серед них МіГ-29
Сили безпілотних систем знищили російський винищувач МіГ-29
24 серпня, 09:28
Ввезення квадроциклів для потреб Сил безпеки та оборони звільняється від ПДВ, акцизу та мита
Рада ухвалила пільги на імпорт товарів для Сил оборони
Сьогодні, 03:04
РЛС «Каста» призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей
Українські дрони уразили російську РЛС за $60 млн
Вчора, 15:48

Економіка

NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень
NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень
Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм
Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм
Аграрії та металурги закликали уряд розблокувати порти: альтернативи морю немає
Аграрії та металурги закликали уряд розблокувати порти: альтернативи морю немає
«Нафтогаз» витратив понад 1 млн грн на дві тонни кави
«Нафтогаз» витратив понад 1 млн грн на дві тонни кави
Пшениця дешевшає, а хліб дорожчає. Голова Асоціації фермерів закликав Антимонопольний комітет розібратися
Пшениця дешевшає, а хліб дорожчає. Голова Асоціації фермерів закликав Антимонопольний комітет розібратися
Блокада портів може коштувати Україні до $2 млрд експортної виручки щомісяця – ЗМІ
Блокада портів може коштувати Україні до $2 млрд експортної виручки щомісяця – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники
Сьогодні, 16:02
Албанія не дозволила зайти в порт танкеру тіньового флоту РФ
Сьогодні, 15:28
ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 14:38
Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua