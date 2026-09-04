Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що діятиме відповідно до міжнародних зобов'язань
Норвегія надасть допомогу російським громадянам, які опинилися у складному становищі на архіпелазі Шпіцберген після арешту російського судна «Професор Молчанов». Про це повідомило агенству Reuters повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії, передає «Главком».
У норвезькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що влада країни робить усе можливе для захисту росіян, які перебувають на Шпіцбергені та опинилися у скрутному становищі.
«Норвезька влада робить усе можливе, щоб захистити російських громадян, які зараз опинилися у скрутному становищі на Шпіцбергені», – заявили у відомстві.
У МЗС Норвегії наголосили, що країна діє відповідно до своїх міжнародних зобов'язань.
Також у відомстві зазначили, що російським компаніям регулярно надають санкційні винятки. Це необхідно, зокрема, для забезпечення імпорту харчів та інших товарів першої необхідності на Шпіцберген.
2 вересня Норвегія арештувала російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбурга. Арешт відбувся на прохання української державної компанії «Нафтогаз».
У Міністерстві юстиції Норвегії після цього заявили, що країна не є стороною у спорі між Росією та українською державною компанією.
Водночас 4 вересня посла Норвегії викликали до Міністерства закордонних справ Росії. У Москві таким чином відреагували на арешт судна.
Ситуація навколо «Професора Молчанова» стала черговим епізодом у відносинах Норвегії та Росії на тлі повномасштабної війни Росії проти України.
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