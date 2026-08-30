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Росія знищила склади з продуктами на Одещині, є постраждалі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія знищила склади з продуктами на Одещині, є постраждалі
Після російської атаки вогонь охопив складські приміщення
фото: ДСНС

Унаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа

Уночі російські війська завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Під ударом опинилися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. Площа пожежі сягнула 3 тис. кв. м. Рятувальники вже ліквідували займання.

Наразі на місці удару працюють відповідні служби, які встановлюють усі наслідки атаки. Щонайменше троє людей зазнали поранень. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Під час атаки постраждали люди
Під час атаки постраждали люди
фото: Олег Кіпер
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
фото: Олег Кіпер
Ворог атакував склади з продуктами
Ворог атакував склади з продуктами
фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, російські війська вже неодноразово атакували складську та комерційну інфраструктуру Одещини. 4 липня окупанти також вдарили по складу з продовольством. Будівлю було зруйновано та охоплено вогнем, пошкоджень зазнали й сусідні складські приміщення.

Крім того, 1 липня російська балістична ракета зруйнувала на Одещині два складські приміщення, де зберігалися туалетний папір та мінеральні добрива. Унаслідок атаки двоє людей загинули, ще 13 дістали поранення.

24 серпня росіяни атакували два торговельні центри «Епіцентр» на Одещині. Після влучань спалахнули масштабні пожежі, один із об'єктів був повністю охоплений вогнем. Постраждали четверо людей.

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Теги: пожежа ДСНС продукти Одещина рятувальники поранення

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